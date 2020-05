"Soldano en Unión tenía más gol porque lo vivían asistiendo"

Franco Soldano seguiría en Boca a préstamo, lo que no será un buen negocio para Unión.

Poco a poco ya empieza a moverse el mercado de pases e nivel mundial. En la Argentina los clubes también tienen temas que resolver relacionado con la finalización de varios contratos. En esta situación está Boca, que tiene varios miembros importantes del plantel que luego del 30 de junio podrían marcharse. Uno de ellos es Franco Soldano, exdelantero de Unión, que se ganó su lugar como titular en el equipo que viene de consagrarse campeón de la Superliga de la mano de Russo y habría acuerdo para que continúe en el plantel según su representante Hernán Rubiola.

“Él está contento, cómodo y feliz en Boca, la decisión la tiene el club pero para él es prioridad renovar y quedarse. Si la voluntad está, no veo impedimentos”, lanzó en diálogo con La Oral Deportiva en Radio Rivadavia. En la misma postura agregó: “Sería un buen momento para empezar a charlar y ver que vamos a hacer, habrá que ver que pasa. Lo económico nunca será un impedimento para que Soldano se quede, porque quiere jugar en Boca”, sentenció Rubiola, quien representa al exgoleador de Unión.

Además, el agente del ex-Unión confesó que el deseo del jugador por quedarse en el Xeneize no responde sólo a lo profesional. “Franco no dudó un minuto en llegar a Boca, es hincha. Él es muy profesional y sabe que tiene que dar lo máximo para tener las posibilidades, que le van a llegar”, aseguró. Si bien con Gustavo Alfaro no tuvo muchas chances de jugar como titular, con la llegada de Russo se ganó su lugar y de hecho fue parte estable del último campeón.

Por último, Rubiola detalló algunas virtudes que posee Soldano en su juego. “Es centrodelantero pero se adapta a las exigencias, siempre trata de desarrollar su juego dentro de las posibilidades, siempre fue muy solidario. En Unión tenía más gol, porque lo vivían asistiendo", cerró el representante del exartillero de Unión.

FRANCO SOLDANO.jpg Prensa Unión

Ahora será cuestión de lo que quiera hacer Boca y Olympiacos. El club griego no tiene en mente contar con el delantero, aunque no se sabe si pretende una venta o estaría dispuesto a facilitar otro préstamo para que siga en el Xeneize.