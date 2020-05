Tilger y la desopilante historia del cumpleaños de Maradona

Daniel Alberto Tilger llegó a Unión en 2000 y tuvo dos grandes años, ya que convirtió casi un gol cada dos partidos. Arribó desde el fútbol colombiano y nunca ocultó su fanatismo por River, a pesar de haber surgido en Boca, y por Diego Armando Maradona, a quien tiene tatuado en su piel.

En su paso por Unión, cada vez que convertía un gol, se levantaba la camiseta y mostraba una remera de Maradona, lo que reflejaba a las claras de su fanatismo por uno de los mejores jugadores argentinos de toda la historia. A esto lo repitió en los otros clubes argentinos donde jugó.

En Unión llegó de la mano de Ángel Malvicino, cuando el entrenador del equipo era Nery Alberto Pumpido y tuvo dos excelentes años, ya que en dos años y en 57 encuentros disputados se despachó con 24 conquistas. Una de ellas muy recordada, ya que fue la del empate ante River, en el Monumental, días antes del cumpleaños de Maradona.

Ese partido se disputó el viernes 27 de mayo de 2000. El Tate perdía en el Antonio Vespucio Liberti por 1-0, cuando el árbitro Horacio Elizondo le cobró seis segundos a Roberto Bonano. Entonces Tilger sacó un potente derechazo al ángulo de tiro libre que resultó el festejado gol del empate.

image.png Daniel Tilger contó la anécdota con Maradona tras convertirle con Unión un gol a River.

En diálogo con LT10 (AM 1020), Tilger contó entonces cómo ese gol y su fanatismo por Maradona le permitieron vivir uno de los mejores momentos de su carrera futbolística en particular y su vida en general. "Cuando terminó el partido con Estudiantes yo cambié la camiseta y se me vio el tatuaje de Maradona. Para el día de mi cumpleaños nos pusimos todos borrachos en casa (risas). Viene mi señora y me dijo que me estaban esperando en un auto negro. Salí y era Nery (Pumpido), me dijo, 'mirá que te van a saludar'. Ahí me saludó Diego, me dijo que me quería ver, él estaba en Cuba. Me invitó a su cumpleaños un tiempo después, me llamó Claudia (Villafañe), pero el tema era decirle a Nery que me habían invitado”.

Y agregó: "Me dejó ir, ¿te imaginas cuando llegué? El menos conocido era el presidente de Argentina. Estaban todos, Las Leonas, los de la selección. Yo veía que a unos grandotes los saludaban que estaban sentados conmigo y pregunté, yo no sabía, hacía poco estaba acá, eran los Piojos. Me felicitaban por el gol. Cuando viene el gordo… (por Maradona), me dijo 'a vos te quiero mucho'. Me llevó a la mesa de él, me felicitó el papá por el gol a River. 'Arruinaste a las gallinas, me decía su papá".

Pero no se quedó ahí y Tilger contó: "Después fui a seis cumpleaños más de Maradona, siempre él me mandaba saludos, me llamaba. Tenemos esa amistad, el fútbol te da esa posibilidad".