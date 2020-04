Spahn dio pistas claves sobre el sucesor de Madelón en Unión

A Unión el parate por la pandemia del coronavirus desaceleró los tiempos en cuanto a la búsqueda del reemplazante de Leonardo Madelón, quien se fue luego del último partido de la Superliga (derrota ante Vélez por 3-0). En esa misión se encuentra Luis Spahn, quien brindó datos reveladores en cuánto a cómo marcha dicha tarea.

En diálogo con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020), el máximo titular tatengue hizo referencia a cómo marchan las gestiones para encontrar al nuevo DT, mientras que también se refirió a la situación particular de aquellos jugadores a los que se le vence el contrato el próximo 30 de junio.

Sobre la renovación de los vínculos de los futbolistas, Spahn indicó: "Tenemos jugadores que se les termina el contrato en julio. Nosotros perdimos la conducción técnica de Madelón, pensamos que para ver la continuidad de algunos jugadores tenemos que tener el cuerpo técnico".

Pero no se quedó allí y destaco: "Hay algunos jugadores con ganas de salir y hay posibilidades para que ello suceda. Tenemos que ver si tenemos material para plantear equipos más ofensivos, ya que algunos proponen jugar con un 4-3-3, diferente al 4-4-2 con el que veníamos jugando. Estamos viendo carpetas de técnicos pero sin saber cuándo se llega a una reanudación del torneo. Hay un técnico que se libera en dos meses y estamos esperando, por esa situación nos demoramos".

Luis Spahn Luis Spahn reveló cómo marchan las negociaciones para encontrarle el reemplazante a Madelón en Unión.

Y relacionado a la continuidades de los jugadores, vinculados a la designación del nuevo DT, afirmó: "Les pedimos a los técnicos que hagan una evaluación dentro de sus posibilidades de qué jugadores quieren que sigan y quiénes no, para tener un perfil en común. Lo hacemos con responsabilidad, no sin apuro. Tenemos medianamente un orden, el grupo A y el grupo B. Nosotros trabajamos con respeto y precaución para no crear falsas expectativas. Sabemos cómo es nuestro proyecto y el tiempo juega a favor. Cuando se diga que en 15 días vuelve el fútbol, aligeraremos el paso".

Se le preguntó por nombres propios, pero expresó: "No nos gusta hablar de las alternativas que manejamos. Toda esta gente que busca trabajo me genera un pesar enorme, porque son buenas personas y deportistas pero no hay lugar para todos. Es incómodo, es triste que la gente quiera trabajar y no encuentre lugar, se aplica para un albañil y para un técnico".

En ese sentido se lo consultó por Claudio Gugnali, quien apareció en escena más allá que parece haber perdido fuerzas por haber apoyado a la Agrupación que presidía Rodrigo Villarreal en las elecciones, destacó: "Tengo una buena relación con Gugnali, creo que es sana y respetuosa. Aprecio lo que hizo con Unión, lo llevó a la instancia de jugar una final por un ascenso, las cosas que pasan en la comisión directiva no las voy a ventilar. La CD habla por sus fallos y no por sus divergencia, si las publicitamos es generar una grieta. En Unión está todo bien con Gugnali, tomó una posición por una lista, hay que respetarlo. Hace poco dijo algo que me parece fuera de lugar sobre la administración del club".

Mientras que cuando se le preguntó por Luca Marcogiuseppe, adelantó: "Fue importante, un gestor de la carrera de Leonardo Maldeón, mostró que si hay alguna posibilidad que quiere colaborar con el club. Hay varios cuerpos técnicos a los que les falta integrantes, con lo cual lo podríamos incluir en algún grupo de trabajo si es que se da esa posibilidad".

Por último se refirió a los rumores que indican que Marcelo Gallardo apuntó a Francisco Gerometta, juvenil tatengue, y manifestó: "Lo que manifiesta el periodismo es una filtración de lo que quiere Gallardo. Gerometta es un jugador que viene de inferiores, tenemos muchas expectativas en él. Estábamos cargados en ese puesto y eso hizo que no se pueda incorporar al plantel principal. No deja de ser un trascendido, ven un jugador con potencial. Salió a poner lo suyo en la cancha, nos mostró eso ante River".