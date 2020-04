Fritzler: "Es espantoso que se hable públicamente de reducir los salarios"

Matías Fritzler se convirtió en uno de los grandes referentes que tiene el plantel de Colón, que al igual que el resto de los equipos del fútbol argentino se encuentran trabajando de manera diferenciada para cuando se decida reanudar la competencia tras la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

El Polaco no tuvo un 2019, ya que perdió su lugar en el equipo titular. Sin embargo, en el arranque del año se hizo nuevamente importante y con el regreso de Eduardo Domínguez volvió a ser titular, en el gran triunfo pro 3-1 frente a Rosario Central, en el Gigante de Arroyito, que sirvió para cortar una nefasta racha de 25 partidos sin victorias fuera de Santa Fe.

El volante central fue uno de los requeridos para referirse a un tema vital en este momento del fútbol argentino, como es la reducción de salarios, una tendencia que llega desde Europa, donde los principales clubes del mundo acordaron con sus futbolistas un recorte en sus haberes producto de la crisis económica desatada con el COVID-19.

LEER MÁS: Bianchi: "Domínguez es un técnico que te invita a crecer y mejorar"

Uno de los capitanes del equipo habló con "Dale, dale Deportivo" de Aire de Santa Fe FM 91.1, donde comenzó contando cómo lleva adelante los días de cuarentena: "Estamos intentando aprovechar el momento, mejorando en lo individual lo más que se puede".

Cuando se le preguntó su opinión sobre el recorte salarial que comenzaron a realizar algunos equipos y que se pretende extender a todo el fútbol argentino, opinó: "Me parece espantoso que sean temas opinables públicamente. Si fuera un jugador que debo resignar una parte del dinero, me parece, que no lo diría. Sentís que lo tenés que hacer, pero es algo individual, porque es tu contrato y tu carrera".

Matías Fritzler 1.jpg El Polaco Frtizler volvió a ser clave en Colón, que antes del parate obligado salió de zona de descenso.

Pero no se quedó allí, y apuntó: "Y a la inversa, si no me sobra el dinero y no tengo que resignar, considero que debo cobrar, también hay que discutirlo de manera privada. Me parece que está mal, fuera de lugar hablar en público de eso".

LEER MÁS: Wilson Morelo: "Me gustaría regresar a Colombia"

Mientras que cuando se lo consultó si en Colón ya se había comenzado con esa iniciativa, contestó: “Colectivamente no se habló nada con los dirigentes, no hay nada sobre eso”.

Posteriormente, cuando se le preguntó si la reformulación del campeonato y la suspensión de los descensos podría beneficiar a Colón, opinó: "Sea cual sea la decisión que tomen nosotros vamos a sentir que no fuimos beneficiados porque terminamos afuera de esa zona cuando se decidió suspender el fútbol".