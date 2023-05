Spahn: el momento deportivo, la venta de un titular y el encuentro con la oposición

Sobre lo deportivo, Luis Spahn afirmó: "Evidentemente que no tuvimos el asesoramiento correcto en el momento de los refuerzos, uno no es el especialista, se apoya en la gente que sabe de esto, ya el año pasado no hubo rendimientos importantes. Pero por otro lado estos jugadores son casi los mismos de las buenas actuaciones del año pasado, que arrancó con el clásico del 2021 y continuó hasta agosto o septiembre, con buenas actuaciones a nivel nacional e internacional. Luego se cayó en un pozo, son los riesgo de jugar copa. Lo disfrutamos pero luego perdieron su seguridad y nivel de juego, estamos esperando que lo recompongan, y que vuelvan las mejores versiones de jugadores que todos conocemos. Hubo dos o tres actuaciones aceptables pero las demás estuvieron bajas y eso hace que pierdan la confianza. En el fútbol tiene que haber una sinergia entre muchas voluntades, que son los 11 que entran al campo de juego y el cuerpo técnico y cuando no se pueden encolumnar en la cancha los resultados no son buenos".