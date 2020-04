Spahn no cree que el fútbol vuelva hasta el 1 de septiembre

Esta semana quedará marcada por mucho tiempo para el presidente de Unión, Luis Spahn y varios clubes, pues los cambios que se determinaron en el fútbol argentino lo afectan de manera directa al club que preside.

Por eso el titular rojiblanco compartió en un jugoso diálogo por LT10 sus sensaciones respecto a las modificaciones que ratificó la AFA en medio de la pandemia por coronavirus que afecta a todo el país.

En el comienzo apuntó que "Tenemos un contexto complicado y lo económico está en todos lados, como consecuencia de esta emergencia sanitaria que traerá inconvenientes para todos, no solo para los clubes. Acá hay una conducción gremial que puja en una forma incorrecta y desconsiderada por preservar el derecho de los jugadores y mucha gente no lo comparte".

Indudablemente este paréntesis obligado lo llevó a acotar que "a partir de una cifra de corte se pretende de un acto de solidaridad porque el fútbol no solo son los jugadores, sino los cancheros, administrativos y demás que hacen posible que esto funcione. Los clubes nos vimos en la idea de preservar los ingresos más bajos para tener una garantía alimentaria y nos encontramos con este conflicto".

LEER MÁS: Zin: "Unión está muy ordenado económicamente, como hace mucho no pasaba"

Claro que cada institución tiene una realidad diferente frente a la pandemia por Covid-19 y en particular cuando debió opinar sobre la entidad que preside, no dudó en afirmar que "en el caso de Unión es llevadero con esa quita transitoria de pagar la mitad de los sueldos altos. Nosotros encontramos hoy que habrá un tiroreo entre los clubes en busca de una acción solideraria por parte del gremio, que se puso en un punto tirante. Entonces acá la cifra es mejor y tendremos que ver a qué recursos acceder para salir indemne de cualquier lesión patrimonial. Pero hay otros clubes que están en una situación muy complicada".

Luis Spahn 1.jpg Spahn consideró que Agremiados tiene armadas sobre varios clubes. Prensa Unión

Respecto a las recientes declaraciones de Sergio Marchi, titulares de Agremiados, que expresó que los clubes están al día, Sphan disparó: "Tiene que estar bastante informado si su gente le pasa información concreta. En Unión hay una diferencia de 4.000.000 de esa quita. Queremos preservar la economía del club con una distancia de meses sin la necesidad aportes externos, contemplando la caída de la cuota social y los sponsors".

Cuando lo consultaron respecto a la relación actual que tiene con el plantel de Unión, el máximo dirigente no dudó en expresar que ""Tenemos una buena relación con el plantel. Siempre pagamos en término y bien. Todos sabían que era una medida cautelar, no definitiva. Entonces lo tomaron como algo circunstancial para aclarar al futuro, pero sin premura a que se defina. Esto se da por la excelente relación que hay entre las partes. Por eso no lo vería como conflicto. Pero después de ser presionados por Agremiados por reclamar la otra parte del sueldo los jugadores reconoce la preocupación de mandarnos una carta documento, por el nivel de agresividad de la intimación".

Luis Spahn.jpg Spahn y el largo parate en el fútbol, un tema en boca de todos.

Para luego agregar: "Como club seremos espectadores de las heridas de otros que llevan un importante atrazo. Agremiados tiene un arma poderosísima para aniquilar cuatro o cinco clubes. Un reclamo que me animo a decir que puede ser de más de 1.000 millones".

LEER MÁS: ¿Qué jugadores vuelven y se van de Unión?

Otro de los temas que está en el foco de la tormenta, no asimilado por los jugadores que incluso emitieron un duro comunicado, es la supresión de los descensos hasta 2022. En este sentido, Sphan disparó: "Hay tres o cuatro impactos. El primero es el económico, ya que si se suman más equipos el reparto del dinero será menor; del descenso en una carrera para determinar quiénes son. 10 puntos de ventaja no es nada cuando hay tanto en juego; y creo que hay un error que, si queremos hacer una lucha económica, vamos a tener que sacarle la incidencia de este torneo que termina, y del que va del 2021 al 2022. Si los clubes grandes quieren mantener los promedios para tener un colchón para sus traspiés, que sea el 2022 con una temporada, el 2023 con dos y 2024 se nos mella con tres. Vamos a empezar el torneo de 2021 sabiendo que corre para sumar puntos, los últimos clubes van a hacer contrataciones importantes para sumar porque están complicados. Por eso pienso que no debería incidir el torneo 2021 en los promedios. Lisa y llanamente el 2020 sea una temporada con un descenso clásico y de ahí se rearma el promedio para salvaguardar a los equipos grandes".

Antes de su despedida, consultado respecto a la chance de disputar apenas cinco fechas en lo que resta del presente año, el presidente de Unión enfatizó: "No quiero aventurar nada, porque esto es consecuencia de cómo marche esta pandemia, que es la prioridad. No hay que hacer especulaciones y no creo que el fútbol vuelva hasta el 1 de septiembre. Pero siempre condicionado por la emergencia sanitaria. El fútbol se va a tener que adaptar a todo esto".