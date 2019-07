Spahn: "No dar quorum es un golpe institucional"

El presidente de Unión Luis Sphan se mostró muy molesto con los 11 clubes que no dieron quórum para que se lleve a cabo la reunión de Comité Ejecutivo en donde se iba a aprobar el nuevo reglamento de Superliga.

Para que haya quorum, el órgano necesitaba 13 representantes para poder sesionar, pero sólo hubo 12: River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, Atlético Tucumán, Unión, Vélez, Huracán, Talleres de Córdoba, Godoy Cruz y Defensa y Justicia.

De los otros 12, uno faltó a la convocatoria (Aldosivi). Los otros 11 ( Argentinos, Lanús, Banfield, Gimnasia de La Plata, Estudiantes, Patronato, Rosario Central, Newell's, Colón y los recién ascendidos Arsenal y Central Córdoba, de Santiago del Estero se juntaron en un café a deliberar y no prestaron quorum. La sesión debió levantarse y el tratamiento de los dos puntos principales quedó postergado.

Frente a este panorama, el máximo directivo rojiblanco dialogó con AM 990 y allí reflejó su postura "Yo entiendo que es un golpe institucional no dar quórum, estando a metros de la Superliga. En función de no tener los votos para imponer una idea, este sistema colegiado siendo democrático, debe someterse a la voluntad de las mayorías", aseguró.

LEER MÁS: Unión oficializó la incorporación de Jalil Elías

Para luego agregar "Yo creo que básicamente hay un interés deportivo de lograr atenuar ante los parciales de los clubes que están más comprometidos con los promedios, un sistema que le entregue algo de alivio a los socios de cada club. Tendrán que entender los 11 equipos que tienen posibilidad de votar negativo y no deberían obstaculizar el reglamento".

Consultado respecto a la posibilidad de que la Superliga no arranque el próximo fin de semana respondió: "No tiene nada que ver una cosa con la otra, estamos hablando de una parte de la reglamentación. La mesa ejecutiva está en condiciones de dictar las normas sujetas a aprobarse en una próxima reunión del Comité Ejecutivo y sino hay próxima, quedarán como reglamentación para el torneo que viene".

"El problema era que si ellos conseguían el 12ª voto, en una situación de empate se requiere una mayoría para modificar y la idea de aplazar hasta el lunes era la de conseguir el voto entre los 12 presentes que estábamos en el Comité. Tenemos el respaldo que no se pueden modificar los reglamentos en función de los intereses de cada club. Esto se trata de una cuestión de achicar los riesgos de descenso de los equipos que están comprometidos con los promedios. Los dos grupos tenemos el compromiso de superar este inconveniente", sentenció.

Y finalizó: "Hay una situación muy rara de empate técnico, que les permite impedir dar quorum, pero con ese número no pueden revertir el sistema de descensos y por eso están presionando. Pero es una votación que no pueden ganar, porque es casi imposible que los 12 equipos que estuvieron presentes cambien la posición, ellos necesitan 13 votos que hoy no lo tienen".