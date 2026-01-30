Uno Santa Fe | Unión | Unión

Su ciclo en Unión está por terminar y ya asoma un viejo destino

El lateral acordó los términos de rescisión con Unión y solo resta el visto bueno final de Quilmes para concretar su regreso al club donde ya jugó.

30 de enero 2026 · 10:04hs
La extensa novela sobre el futuro de Claudio Corvalán empieza a encontrar un desenlace. El defensor acordó con Unión los términos de su rescisión contractual y quedó a un paso de concretar su regreso a Quilmes, aunque la operación todavía depende de una última confirmación desde el club bonaerense.

Claudio Corvalán y su salida de Unión

Después de semanas de negociaciones, el experimentado lateral logró acercar posiciones con la dirigencia rojiblanca. Unión ofrecía abonar dos o tres meses de salario como parte del acuerdo de rescisión, mientras que el futbolista pretendía una cifra mayor, cercana a los seis meses. Finalmente, hubo entendimiento y el vínculo quedó encaminado a cerrarse, aunque se desconoce hasta el momento que estrategia resultó la ganadora.

Corvalán, que a comienzos de 2025 había renovado contrato por dos temporadas, tenía vínculo vigente hasta diciembre de 2027. Sin embargo, la situación deportiva cambió de manera notoria en el último tiempo, desde la llegada de Leonardo Madelón, el defensor empezó a perder protagonismo dentro del equipo.

Su último encuentro oficial fue el 3 de octubre de 2025, cuando ingresó a los 89 minutos en la derrota 2-0 ante Aldosivi en lugar de Mateo del Blanco. Además, no es titular desde el 28 de abril de 2025, partido en el que Unión cayó 2-1 frente a Barracas Central, también ocupó el sitio de Mateo. Esta falta de continuidad fue determinante para que el entrenador de Unión tomara la decisión de no tenerlo en cuenta en la temporada 2026.

LEER MÁS: Corvalán, el posteo que reavivó el debate en Unión en plena negociación por su salida

Solo resta el si de Quilmes

El destino más firme siempre fue Quilmes, club donde Corvalán ya tuvo un paso previo y dejó una buena imagen. En el Cervecero existe interés concreto en sumarlo para un segundo ciclo, aunque durante varios días la negociación pareció enfriarse. Esa sensación, sin embargo, fue apenas una pausa. Hoy solo resta una última charla entre la representación del jugador y la dirigencia de Quilmes para terminar de cerrar el acuerdo. Si no surgen imprevistos, el defensor dejará Unión a la brevedad.

La salida de Corvalán se enmarca dentro de un proceso de reconfiguración del plantel tatengue, donde varios futbolistas con menor participación buscaron nuevos horizontes. Para el jugador, el regreso a Quilmes aparece como la posibilidad de recuperar continuidad y protagonismo pero de perder masa salarial.

