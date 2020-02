"Teníamos la cabeza en otro lado, no fue el Unión de siempre"

Leonardo Madelón decidió poner ante Patronato lo mejor que tenía a disposición y no guardar ningún jugador de cara al partido histórico que protagonizará el próximo jueves frente a Atlético Mineiro, en Belo Horizonte, por la revancha de la Fase 1 de la Copa Sudamericana, tras el triunfo por 3-0 en el 15 de Abril.

Sin embargo, los planes se alteraron en el final del primer tiempo debido a la expulsión de Walter Bou, con lo cual el complemento fue una verdadera pesadilla para el conjunto rojiblanco, ya que el Patrón le generó muchas posibilidades de gol, pero entre el travesaño y una gran tarea de Sebastián Moyano tuvieron al equipo en partido hasta el final, donde llegó el tanto del uruguayo Hugo Silveira.

El entrenador tatengue brindó una breve conferencia de prensa tras el encuentro en el Presbítero Bartolomé Grella y comenzó analizando: "Estamos con bronca porque no nos llevamos nada, es la primera vez que me toca perder en esta cancha desde que estoy en Unión y perdimos bien. Ellos tuvieron chances durante el partido, perdimos a un jugador importante en el final del primer tiempo. Había que trabajar el partido y cuidarnos pensando en el partido ante Mineiro. Tratamos de poner lo mejor y que estén los mejores en los cambios, pero no pudimos sostenerlo. Es una pena porque queríamos aunque sea un punto por la adversidad del partido".

Y agregó: "Somos un equipo que está justo. Veníamos bien, haciendo buenos partidos, pero estamos justos. Un jugador menos y algunos que bajan el rendimiento se complica. Así y todo lo sostuvimos tácticamente bien, los chicos hicieron un esfuerzo fenomenal. Queríamos llevarnos los tres puntos, luego uno cuando lo expulsaron a Bou y no pudimos nada. Pero no importa, estamos preparados, mañana tenemos que volver a trabajar ya que tenemos una finalísima y tenemos que prepararla como tal".

En cuanto a si no es el mejor panorama para llegar al partido ante Mineiro, dijo: "No hay que confundirse, hay que sacarse este partido y ponerse la ropa del otro. Será durísimo, difícil. Es un equipo grande que quedó herido, saldrán con todo a atacar más. Tendremos que tener mucha inteligencia, tendremos que llegar bien, sanos y controlarlos tácticamente. A nosotoros nos pasó un poco de distracción, estábamos un poco acá y otro poco allá. Me di cuenta de eso porque no es el Unión de siempre. Si era otro momento donde necesitábamos ganar se ganaba. Hoy pensamos que si no se podía ganar había algo importante en unos días. Pero dieron todo, Patronato jugó bien, nos pegaron dos tiros en los palos, Moyano tapó pelotas claves y podrían haberlo ganado antes también".

Sobre el estado físico de Jalil Elías, quien fue reemplazado en el primer tiempo, contó: "Hice un recorrido con todos, están todos cansados pero bien. Mañana se le hará una resonancia por las dudas haya algo en la parte de la columna. Mañana tendremos novedades de Elías.

Y volvió al análisis de la derrota ante Patronato: "Al equipo le costó mantener la pelota, cuando estaba mal Patronato en el primer tiempo la tomábamos y la perdíamos rápido. Cuando la devolvés rápido y no la utilizás bien tenés pocas chances de ganar. No pudimos llevarnos nada pero no perjudica en nada, en el sentimiento nuestro para con los chicos ni de ellos para con nosotros. Estamos a full, laburando mucho, muy compenetrados en lo que viene que es el jueves.

Por último, cuando se le hizo referencia a lo retrasado que estuvo el equipo ante Patronato, expresó: "Se veía, hay que estar ahí adentro. El calor, se hizo un desgaste muy importante, pero es para los dos. Ellos mejoraron con la expulsión, nos llenaron de centros, con un juego aéreo muy bueno y podía pasar. Nosotros no tuvimos prácticamente oportunidades de gol".