Tiempo de evaluación en Unión: los jugadores que están bajo la lupa de Madelón

"El hincha de Unión sabe que se apagó una luz. El objetivo sabemos cuál es: el torneo. Falta un mes y medio para arrancar el otro torneo. El martes hay otro compromiso; si no hay chances, veremos otra gente", agregó Leonardo Madelón.

La frase que caló hondo en Unión

Esa frase dejó una puerta abierta a decisiones importantes de cara al futuro inmediato del equipo. Con apenas dos partidos restantes en la fase de grupos —ante Mushuc Runa en Santa Fe y frente a Cruzeiro en Belo Horizonte—, el foco ya no está puesto en la clasificación (cada vez más lejana), sino en definir qué jugadores seguirán formando parte del proyecto deportivo para el segundo semestre del año.

Claudio Corvalán y Franco Fragapane.jpg Prensa Unión

Según pudo saberse, Madelón tiene una lista inicial de jugadores que están en proceso de evaluación, con actuaciones y actitudes que podrían inclinar la balanza hacia su continuidad… o no. Entre los apuntados se encuentran Francisco Gerometta y Claudio Corvalán, dos laterales que no lograron consolidarse en el último tramo del semestre. Tati todavía no sumó minutos en los dos partidos con Leo como DT, mientras que Mugre ante Palestino no estuvo a altura, en la misma sintonía que en el resto del año. El caso del capitán genera especial atención, ya que tiene un año y medio más de contrato.

También están bajo análisis Gastón Arturia y Juan Pablo Ludueña. El exjugador de Estudiantes de Río Cuarto no tuvo acción, mientras que el nacido en las inferiores de Unión se había metido entre los 11 con Kily González como DT, pero luego terminó perdiendo el puesto. La mirada de Madelón será determinante para definir si seguirán teniendo oportunidades o si el club buscará refuerzos en sus posiciones.

Bajo la lupa de Leo Madelón

En el mediocampo, Ezequiel Cañete aparece como otro de los que están en la cuerda floja. Con la salida de Kily González volvió a consideración, pero en los minutos que sumó de juego se lo notó muy bajo en su rendimiento. Lo mismo ocurre con el delantero José Angulo, cuya llegada generó expectativa, pero no pudo traducirla en goles ni actuaciones convincentes.

Agustín Colazo y Marcelo Estigarribia, por su parte, también figuran en la lista de jugadores a revisar. El primero fue utilizado como alternativa, pero nunca se ganó un lugar estable y hasta perdió su lugar en las últimas convocatorias, mientras que el segundo fue titular en varios encuentros sin la contundencia necesaria para afirmarse. Ambos son patrimonio de Unión, con lo cual se les podría dar una nueva oportunidad.

Colazo Angulo.jpg

Con un mes y medio por delante antes del inicio del Torneo de la Liga Profesional, Leonardo Madelón comienza a tomar decisiones clave. La recta final de la Sudamericana servirá como banco de pruebas para determinar quiénes están a la altura del nuevo desafío. El tiempo de evaluación ya empezó en Unión, y el margen para convencer al DT es cada vez más corto.