Unión no necesitará pedir un cupo más de refuerzo por la lesión de Bruno Pittón

Bruno Pittón se perderá lo que resta del año por una grave lesión y surgió la pregunta sobre Unión podía pedir un cupo más de refuerzo, pero no será necesario

La lesión de Bruno Pittón generó un fuerte shock en Unión , en medio de tantas malas en un primer semestre de año para el olvido. El lateral izquierdo sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda ante Palestino en un choque con su hermano y no volverá a jugar hasta el año que viene.

Una baja sensible para el equipo de Leonardo Madelón. Esto disparó la pregunta si el Tate estaba en condiciones de pedir un cupo de refuerzo, sin embargo, desde el club confirmaron que no será necesario.

Unión no necesita pedir un refuerzo extra por Pittón, pero...

La razón es que en el próximo mercado de pases no habrá límite de incorporaciones, por lo que el Tate podrá reforzarse con total libertad. Esto no descarta la necesidad de incorporar un jugar en ese puesto, ya que no hay demasiadas variantes. Algo que ya se sabía de ante mano.

Bruno Pittón 1.jpg Prensa Unión

Está claro que Madelón tendrá como prioridad sumar un lateral izquierdo. Hoy la única alternativa en el plantel es Mateo Del Blanco, quien es volante por características y tuvo que adaptarse a la banda defensiva en más de una ocasión.

Con la mirada puesta en el segundo semestre, por más que todavía queden los encuentros ante Mushuc Runa y Cruzeiro por el grupo E de la Sudamericana, Unión ya empieza a diagramar su próximo mercado, sabiendo que el reemplazo de Pittón será una de las piezas claves a incorporar.