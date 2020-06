Tilger: "Ángel Malvicino tenía siempre devoción por Unión"

Daniel Tilger decidió seguir ligado al fútbol pero en su rol de periodista, analizando partidos para la prestigiosa cadena Espn. El exdelantero de Unión charló con radio Gol 96.7 sobre su presente y también aquellos años vividos en la Avenida López y Planes.

A propósito de su función reconoció que "vivo en Buenos Aires y todos los días por la mañana grabamos ahora en la pademia, los programas se emiten por la tarde y noche, necesitamos que empiece a rodar la pelota. Hace 5 años que estoy y también al tanto de lo que pasa en Colombia".

Más adelante, acotó que "me siento bien, en Balón Dividido que es el programa estamos hace casi 13 años al aire, siempre hablo con colegas del país o el exterior. Yo nunca renegué con el periodismo, para mí es mentira lo que dicen que el jugador no lee nada. Me gusta leer, mirar, estudiar. Es algo hermoso".

En otro tramo de la charla, Tilger hizo referencia a su llegada a Unión, precisamente de la mano de Ángel Malvicino, del que se cumplen 12 años de su desaparición física. En este sentido apuntó: "Fue una gran apuesta de Ángel, con poco conocimiento. En esa época no había tanta información, habló con mi empresario y apostó. La mayoría de las apuestas de don Ángel eran acertadas. Le debo mucho y cuando nos encontremos del otro lado de esta vida se lo volveré a agradecer. Era devoción lo que tenía por Unión, en una foto de una presentación de camiseta recuerdo que me dijo que me ponga al lado de él para sacarnos la foto".

Tilger.png Daniel Tilger guarda un profundo afecto de su paso por Unión.

Tilger tampoco dejó de resaltar ese cariño mutuo que estableció con el hincha de Unión y hoy, con el paso del tiempo, todavía perdura. Por eso no dudó en afirmar que "son caricias al alma que uno tiene, siempre ese cariño fue mutuo. La gente me saludaba siempre por la cancha con mucho respeto. Incluso mantengo buena relación con muchos exjugadores de Unión de aquella época".

Antes de su despedida, el exgoleador sostuvo que "le intento buscar el lado positivo a la función que vengo manteniendo. A lo mejor alguna vez se pueda dar que llegue a Unión, solamente hoy el presidente o los dirigentes me preguntan por jugadores, alguna información. Pero me gusta mucho la actual función que tengo en el periodismo".