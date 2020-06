Tilger: "Recomendaría a Néstor Lorenzo para Unión"

Daniel Tilger tuvo un gran paso por Unión, donde desembarcó para jugar en 2000 (jugó hasta 2001). Llegó de la mano de Ángel Malvicino, cuando Nery Pumpido era el técnico del equipo, de quien rápidamente se ganó su consideración, a tal punto de convertirse en un jugador clave en su gran etapa como entrenador del equipo.

Tilger realizó un Instagram Live con Soy Deportes, donde repasó diferentes vivencias de su etapa como jugador de Unión y también se metió de lleno en la actualidad deportiva del equipo, que es el único del fútbol argentino quien no tiene un técnico confirmado tras la salida de Leonardo Madelón.

El Loco Tilger comenzó hablando de dicha actualidad y remarcó: "Si yo tuviese que recomendar un técnico para Unión, hoy digo el nombre de Néstor Lorenzo. Lo conozco y sé cómo trabaja. Promueve los chicos. Azconzábal también es un gran DT y lo mismo digo de Roberto Trotta, que conoce la ciudad. Pero a esto lo decide la dirigencia y ojalá sea lo mejor y que podamos ver a Unión ahí arriba".

Luego, el exartillero de Unión sostuvo: "A mí me gustaría ser técnico de Unión, pero hoy no tengo la experiencia necesaria para serlo. Más adelante, sería otra cosa. Dejo todo por eso.

El otra parte del diálogo, Tilger hizo un repaso por su estadía en Santa Fe y reconoció: "Tengo un gran recuerdo de la ciudad. Voy a veces, porque tengo grandes amigos allí. Esa ciudad me marcó".

Luego, Tilger contó cómo fue la experiencia de su desembarco en Unión y tiró: "Cuando llegué a Santa Fe, el técnico era Nery Pumpido. Me dijo: «ganate el lugar porque yo no te tengo en cuenta». ¿La verdad? Un monstruo. Me ayudó en todo. Nery tiene el ojo clínico, la palabra justa… El control del equipo fuera de la cancha, eso no es fácil. Había cada nene en ese equipo. Había compromiso entre todos. Eso lo generó Pumpido".

image.png Daniel Tilger dejó una gran huella en su paso como artillero de Unión.

Es muy recordado de su paso por Unión la pelea que tuvo en un partido contra Los Andes con Fernando Ortiz, uno de los referentes que tenía aquel equipo, por la cual fue expulsado. Sobre esta situación, Tilger reconoció: "Con el Tano (Ortiz) éramos tan amigos que él dejaba el auto en mi casa, que estaba cerca de la cancha de Unión. Y ese día me calenté y pasó eso. Lo curioso es que después del partido, él tenía que ir a buscar el auto a mi casa. Mi señora me quería matar por lo que había hecho (risas)… Después arreglamos todo, imaginate que mi hijo era chiquito y el Tano le cambiaba los pañales porque a mi no me gustaba hacerlo".

Más adelante se refirió a su relación con Ángel Malvicino y afirmó: "Don Ángel (Malvicino) para mí fue un padre, ya que le debo todo. Confió en mi cuando no me conocían".

En el final recordó el gol que le hizo a Colón en el empate 2-2 en el Brigadier López y Tilger afirmó: "No puedo explicarlo con palabras…Llovía. Estaban las dos hinchadas, la gente gritaba con locura. No hay palabras para describir ese momento.Un gol en el clásico de Santa Fe fue darle un beso a Silvina Escudero, que para mi es hermosa… (risas). Si me preguntás por el mejor gol que hice en Unión, seguramente la gente recuerda el de tiro libre a River, pero yo me quedo con uno a Estudiantes, en Santa Fe, sobre el final del partido. Estábamos complicados y pudimos ganar, fue un desahogo".