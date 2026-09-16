Las variantes que piensa Madelón en Unión para jugar contra Independiente

Tras el flojo rendimiento en Córdoba, el DT de Unión analiza varios retoques para buscar la recuperación ante Independiente en el 15 de Abril

Unión necesita reaccionar. La actuación en Córdoba dejó más dudas que certezas y Leonardo Madelón trabaja por estas horas en distintas alternativas para enfrentar el sábado que viene, desde las 16.45, a Independiente en el 15 de Abril por la fecha 10 de la zona A del Clausura.

Madelón analiza variantes en Unión

El primer cambio parece tener nombre y apellido: Cristian Tarragona, que cumplió la fecha de suspensión y está en condiciones de regresar. El principal candidato a dejarle su lugar es Brahian Cuello. Pero no sería la única modificación que analiza el Francés, ya que también estudia darle por primera vez la titularidad a Matías Rocha. El uruguayo tuvo su estreno ante Gimnasia de Mendoza, aunque en aquella oportunidad ingresó como lateral derecho.

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Ahora, la posibilidad es que Rocha pueda meterse en su posición natural, aunque resta definir quién saldría entre Tomás Fagioli y Juan Pablo Ludueña. En la mitad de la cancha tampoco se descartan movimientos. No sorprendería el retorno de Joaquín Mosqueira, quien podría recuperar su lugar en reemplazo de Emilio Giaccone. En tanto, Eric Ramírez viene cumpliendo cuando entra y hace dudar al conductor rojiblanco.

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Así, el entrenador tiene varias piezas para mover antes de recibir al Rojo. Algunas modificaciones parecen más encaminadas que otras, pero la idea es clara: cambiar la imagen que dejó Unión en Córdoba y recuperar solidez en condición de local. Sobre todo, intentar que no le hagan goles, algo que no pudo impedir en todo este torneo.

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Este jueves será una jornada importante, porque el plantel trabajará en el estadio 15 de Abril y allí Madelón podría empezar a darle forma al bosquejo que tiene en mente para enfrentar a Independiente. La pelota empezará a rodar el sábado a las 16.45, en un partido que encontrará al Tate buscando volver a hacerse fuerte en casa.