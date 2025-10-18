Uno Santa Fe | Unión | Unión

Semana clave: Unión busca cerrar la compra de Casasol

Se viene un nuevo encuentro entre los dirigentes de Unión y la familia Malvicino, donde quedaría definida la compra de Casasol.

Ovación

Por Ovación

18 de octubre 2025 · 11:25hs
Semana clave: Unión busca cerrar la compra de Casasol

Una nueva etapa se aproxima en las negociaciones entre Unión y la familia Malvicino por el histórico complejo Casasol, epicentro de los entrenamientos y concentraciones del plantel profesional del club.

Un nuevo cónclave vital para el destino de Casasol

Esta semana se llevará a cabo un nuevo encuentro entre las partes, donde podrían definirse finalmente los términos de la operación que permitiría al Tatengue quedarse con la propiedad del predio.

LEER MÁS: Madelón esconde sus cartas para definir a los 11 de Unión

En los últimos días se concretó un primer encuentro de relevancia, con la participación del presidente Luis Spahn, junto a Cristóbal Casagrande y el equipo de asesores legales del club, mientras que la familia Malvicino estuvo representada por uno de los nietos de Don Ángel, propietarios del terreno. La reunión fue calificada como muy positiva, por parte de la dirigencia, ya que permitió avanzar sobre propuestas concretas de compra y sentar las bases de un acuerdo que ambas partes quieren cerrar.

Según fuentes cercanas, el valor de venta rondaría entre 1.200.000 y 1.500.000 dólares, aunque todavía no se definieron cifras ni plazos definitivos. Lo que sí quedó claro es que las conversaciones seguirán esta semana para cerrar detalles sobre la forma de pago y los compromisos de cada lado.

Casasol no será el nuevo predio de Unión

Desde Unión, se remarca que, en caso de concretarse la compra, Casasol quedaría destinado exclusivamente al plantel profesional, dejando afuera a las divisiones inferiores. La decisión responde a razones logísticas y de expansión: la distancia con la ciudad dificulta los traslados diarios y la imposibilidad de adquirir terrenos linderos limita el crecimiento del predio.

LEER MÁS: Todo lo que necesita saber el hincha de Unión para ir al 15 de Abril

La dirigencia ve en Casasol un espacio estratégico, no solo por su infraestructura ya modernizada, sino también por la tranquilidad que ofrece para concentraciones y entrenamientos de alto nivel. En paralelo, el club continúa explorando alternativas para un predio propio destinado a las inferiores, uno de los objetivos pendientes de la gestión de Spahn.

El clima entre las partes es cordial y de buena predisposición, y los avances alcanzados generan optimismo: la compra de Casasol podría concretarse en las próximas semanas, marcando un paso histórico en la relación entre Unión y la familia Malvicino, y asegurando al club un centro de entrenamiento profesional a la altura de sus ambiciones deportivas.

Unión Casasol Malvicino
Noticias relacionadas
todo lo que necesita saber el hincha de union para ir al 15 de abril

Todo lo que necesita saber el hincha de Unión para ir al 15 de Abril

union, con una doble presion para recibir a defensa y justicia

Unión, con una doble presión para recibir a Defensa y Justicia

Unión suma cuatro partidos sin ganar como local.

La racha negativa que Unión debe cortar en lo inmediato

Los hinchas de Unión y una buena noticia de cara al partido ante Defensa y Justicia.

La buena noticia que recibieron los hinchas de Unión

Lo último

Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Último Momento
Newells echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Newell's echó a Cristian Fabbiani antes de enfrentar a Unión

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

Medvedev superó a Duckworth y se metió en la final del ATP 250 de Almaty

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

La AFA presentó la nueva edición del Torneo Regional Federal Amateur

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Aprehendieron a un ladrón con pedido de captura cuando intentaba robar en una escribanía del barrio Alvear

Ovación
Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colapinto busca romper la mala racha en la Carrera Sprint del GP de Austin

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Colón volvió a caer ante San Isidro en un nuevo amistoso de pretemporada

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Argentina XV tiene plantel para afrontar la gira por Europa

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Se viene el segundo ciclo de fútbol y un poco más de la Liga Santafesina

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

Policiales
La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

La Policía detuvo a un joven acusado de amenazar a un vecino en Guadalupe Oeste

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos