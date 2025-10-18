Semana clave: Unión busca cerrar la compra de Casasol

Se viene un nuevo encuentro entre los dirigentes de Unión y la familia Malvicino, donde quedaría definida la compra de Casasol.

Una nueva etapa se aproxima en las negociaciones entre Unión y la familia Malvicino por el histórico complejo Casasol, epicentro de los entrenamientos y concentraciones del plantel profesional del club.

Esta semana se llevará a cabo un nuevo encuentro entre las partes, donde podrían definirse finalmente los términos de la operación que permitiría al Tatengue quedarse con la propiedad del predio.

LEER MÁS: Madelón esconde sus cartas para definir a los 11 de Unión

En los últimos días se concretó un primer encuentro de relevancia, con la participación del presidente Luis Spahn, junto a Cristóbal Casagrande y el equipo de asesores legales del club, mientras que la familia Malvicino estuvo representada por uno de los nietos de Don Ángel, propietarios del terreno. La reunión fue calificada como muy positiva, por parte de la dirigencia, ya que permitió avanzar sobre propuestas concretas de compra y sentar las bases de un acuerdo que ambas partes quieren cerrar.

Según fuentes cercanas, el valor de venta rondaría entre 1.200.000 y 1.500.000 dólares, aunque todavía no se definieron cifras ni plazos definitivos. Lo que sí quedó claro es que las conversaciones seguirán esta semana para cerrar detalles sobre la forma de pago y los compromisos de cada lado.

Casasol no será el nuevo predio de Unión

Desde Unión, se remarca que, en caso de concretarse la compra, Casasol quedaría destinado exclusivamente al plantel profesional, dejando afuera a las divisiones inferiores. La decisión responde a razones logísticas y de expansión: la distancia con la ciudad dificulta los traslados diarios y la imposibilidad de adquirir terrenos linderos limita el crecimiento del predio.

LEER MÁS: Todo lo que necesita saber el hincha de Unión para ir al 15 de Abril

La dirigencia ve en Casasol un espacio estratégico, no solo por su infraestructura ya modernizada, sino también por la tranquilidad que ofrece para concentraciones y entrenamientos de alto nivel. En paralelo, el club continúa explorando alternativas para un predio propio destinado a las inferiores, uno de los objetivos pendientes de la gestión de Spahn.

El clima entre las partes es cordial y de buena predisposición, y los avances alcanzados generan optimismo: la compra de Casasol podría concretarse en las próximas semanas, marcando un paso histórico en la relación entre Unión y la familia Malvicino, y asegurando al club un centro de entrenamiento profesional a la altura de sus ambiciones deportivas.