Tomás González la sacó demasiado barata en Unión

Si bien en ese momento Unión ya perdía por 2-0, lo concreto es que esa acción dejó prácticamente sin chances de ponerse en partido a Unión, que jugada con muchos nervios y la impaciencia de la gente.

Tomás González.jpg Prensa Unión

Según se pudo saber, hubo una dura reprimenda de Sebastián Méndez, ya que le reclamó la irresponsabilidad de dejar a Unión con un jugador menos en una situación deportiva tan delicada como la que se encuentra en el Torneo de la Liga Profesional.

"Jamás voy a hablar mal de un jugador o el plantel. Si tengo que charlar algo, lo hago en la intimidad y no es este el mejor lugar (en conferencia). Quizás no me gusta usar la palabra código, porque código hay entre los que roban. Los muchachos necesitan confianza, porque están mal. No se puede jugar anímicamente así. No supimos jugar el partido ante este rival", narró Sebastián Méndez, cuando se le preguntó por la expulsión de Tomás González.

Y el jueves por la tarde se conoció que finalmente el Tribunal de Disciplina de la AFA fue benévolo con Tomás González, quien recibió solo una fecha de suspensión, cuando se estimaban más de dos por el insulto que le valió la roja. De esta manera, podrá estar disponible para el partido ante Huracán en el Tomás Adolfo Ducó.