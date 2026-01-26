Uno Santa Fe | Unión | Unión

Tras renovar en Unión, Froilán Díaz fue presentado en Deportivo Quito

El arquero Froilán Díaz, de 19 años, fue presentado en Deportivo Quito de la segunda división de Ecuador. Préstamo por un año desde Unión

26 de enero 2026 · 14:34hs
Froilán Díaz fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Deportivo Quito de la segunda división de Ecuador, en la que será su primera experiencia en el exterior. El arquero llega a préstamo por un año sin cargo desde Unión, con el que previamente extendió su contrato hasta diciembre de 2028, una señal clara de confianza a futuro.

El joven guardameta será dirigido por un nombre conocido en el fútbol santafesino: Sebastián Blasquez, exarquero de Colón, quien encabeza el proyecto deportivo del conjunto ecuatoriano y avaló su incorporación pensando en el crecimiento y la proyección del equipo.

Díaz es una de las grandes apuestas de Unión en el arco. A los 16 años firmó un contrato profesional, convirtiéndose en el futbolista más joven en hacerlo en la historia del club. Hoy, con 19 años, inicia un nuevo desafío con el objetivo de sumar rodaje competitivo, ganar experiencia y regresar más consolidado.

La salida a préstamo responde a una planificación consensuada entre el jugador y la institución rojiblanca, que entiende que el paso por Deportivo Quito puede resultar clave en su formación. Mientras tanto, Unión sigue de cerca su evolución, proyectando una futura vuelta con mayor recorrido y madurez futbolística.

Así, Froilán Díaz comienza un capítulo importante en su carrera, con la ilusión de crecer, competir y dar pasos firmes en un contexto internacional.

