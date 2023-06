Un delantero que pasó por Unión y que habría sido ofrecido

Si bien el mercado de pases no arrancó, en las últimas horas, la dirigencia de Unión habría recibido un ofrecimiento por un delantero que ya pasó por el club

El delantero Mariano Peralta Bauer no será tenido en cuenta en San Lorenzo y quienes lo representan lo habrían ofrecido para que vuelva a Unión.

Sin embargo , no tuvo chances de jugar, apenas sumó 18 minutos, en la 1° fecha del Torneo, cuando San Lorenzo venció a Arsenal por 1-0, ingresando a los 27' del segundo tiempo. Pero luego de ese encuentro, el Gallego Insúa no lo tuvo más en cuenta y en las últimas horas se conoció la información de que a partir de ahora comenzará a entrenar con el plantel de Reserva.

Su contrato, vence en diciembre de este año y por ello, lo más factible es que termine rescindiendo el vínculo seis meses antes. Frente a este panorama, en las últimas horas surgió la información, de que quienes representan a Peralta Bauer habrían tomado contacto con la dirigencia de Unión para ver si era factible la vuelta del delantero.

La primera respuesta por parte de Unión habría sido que por ahora no es prioridad, pero a que futuro no se puede descartar la chance de un retorno. Está claro que Sebastián Méndez pidió reforzar el ataque, con futbolistas que vengan para ser titulares y el caso de Peralta Bauer está más emparentado, con un punta que puede sumarse para completar el plantel y no para ser titular.