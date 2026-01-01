Claves para mantener un ambiente fresco con aire acondicionado y sin pagar una fortuna en la boleta

Un repaso por aspectos como el mantenimiento regular, una ventilación estratégica, y la importancia de tener cortinas y persianas. El rol de la humedad en la percepción térmica

En una jornada de fin de año marcada por un agobiante calor que afecta a Santa Fe y a gran parte del país, con temperaturas que alcanzan los 39°C y un alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, quienes cuentan con un aire acondicionado lo convierten en un protagonista indispensable para atravesar la ola de calor.

Un uso incorrecto o la falta de mantenimiento, especialmente durante picos de calor extremo, no solo pueden afectar la eficiencia y disparar el consumo energético, sino que también pueden perjudicar la salud. Es por eso que vale recordar algunas de las recomendaciones cruciales para el uso adecuado y eficiente de estos equipos , para optimizar el confort, el ahorro energético y cuidar la salud de quienes se hayan quedado en el hogar en los días de más alta temperatura.

Recomendaciones

Antes que nada, cabe destacar la importancia de conseguir la temperatura ideal y el ahorro energético: es clave ajustar el termostato a una temperatura constante y razonable. Durante olas de calor extremo, se recomienda mantener una temperatura ambiente entre 23°C y 25°C. Este rango ofrece el mejor equilibrio entre un ambiente fresco, un funcionamiento eficiente del equipo y el cuidado de la salud.

Esto se debe a que, contrario a lo que se puede pensar, forzar el equipo a temperaturas muy bajas, no enfriará el ambiente más rápido, y a eso se suma que generará un gasto energético muy superior. Entonces se recomienda mantener una temperatura estable mientras se esté en casa.

A esto se suma que, por la salud, la temperatura ideal varía, pero incluso con casi 40°C en el exterior, no es necesario llevar el interior a un extremo polar. Un ambiente agradable previene cambios bruscos del clima que pueden afectar la salud, especialmente en niños y adultos mayores.

La humedad juega un papel crucial en la percepción térmica. Un nivel alto de humedad intensifica la sensación de calor. Es entonces considerable que al arribar a un ambiente fresco, se puede cambiar el modo del aire acondicionado al anti-humedad (con forma de gota de agua).