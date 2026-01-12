Uno Santa Fe | Unión | Unión

¿Unión, interesado en el extremo Diego Tarzia?

El extremo de Independiente, Diego Tarzia, es pretendido por varios equipos, entre los que estaría Unión. De igual modo, espera algo del exterior

12 de enero 2026 · 17:09hs
El mercado de pases vuelve a ubicar a Unión en escena con un nombre joven y de proyección. Según informan medios partidarios de Independiente, el Tate se sumó a la lista de clubes que realizaron sondeos por el extremo Diego Tarzia, que también aparece en el radar de Central Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

La mención no sorprende en Santa Fe. Leonardo Madelón busca reforzar los costados del ataque, una necesidad que quedó expuesta tras la búsqueda fallida por Lucas Besozzi. En ese contexto, el cuerpo técnico empezó a evaluar alternativas, motivo por el cual Tomás González viajó a Uruguay como una opción para cubrir esa zona del campo.

En Buenos Aires vinculan a Diego Tarzia con Unión

Tarzia, cacido en Buenos Aires el 26 de abril de 2003, tiene 22 años, mide 1,74 metro y puede desempeñarse como extremo por ambas bandas, una versatilidad que suma puntos en la consideración. Durante 2025 disputó 39 partidos con la camiseta de Independiente, en los que marcó cuatro goles y aportó tres asistencias, alternando titularidades y apariciones desde el banco.

Uni&oacute;n estar&iacute;a en la puja por Diego Tarzia.

Unión estaría en la puja por Diego Tarzia.

Desde lo económico, Unión solo podría avanzar mediante un préstamo, condición que limita el margen de maniobra en una negociación que asoma compleja. A eso se le suma un dato clave: la intención del propio jugador sería esperar una oportunidad en el exterior.

En ese sentido, trascendió que Tarzia maneja una propuesta concreta de Liga de Quito, lo que posiciona al Tate en un lugar secundario dentro de la carrera por el extremo. Por ahora, en Santa Fe toman nota y siguen atentos, conscientes de que la chance existe, pero también de que la prioridad del futbolista parece estar lejos del país.

