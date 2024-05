Unión acelera a fondo las gestiones para sumar a un manager

Luis Spahn se reunió con Cristian González y también aceleró con dos candidatos, cuyos nombres no trascendieron, para sumar a un nuevo manager.

Spahn adelantó hace un par de días que una de las gestiones que se buscará cerrar en estos días es la llegada del manager, figura que desde hace más de un año el club no cuenta, tras haber despedido a la secretaría técnica que conformaban Roberto Battión y Esteban Amut.

Spahn, en busca de la persona indicada para Unión

Luis Spahn advirtió hace unos días por LT10 (AM 1020) que "es un tema que hablamos y es una dificultad encontrar a la persona adecuada, trabajaré en estos días en un par de entrevistas, de tanto trabajar hemos encontrado alternativas. No voy a dar demasiadas precisiones, hicimos intentos con cuatro personas, todas agradecieron el interés pero no las pudimos concretar. Buscaremos una nueva alternativa".

La llegada de un manager es uno de los pedidos que le viene haciendo Cristian González a Luis Spahn, ya que incluso era uno de los condicionamientos que tenía para el inicio del 2024 deportivo, más allá que tampoco hubo gestiones importantes debido a que no convencía ninguno de los candidatos que se habían barajado.

Spahn, a la carga nuevamente por el manager

Luis Spahn estuvo en la presentación de la edición 2024 de la Copa Santa Fe, donde Unión defenderá el título que logró en la temporada anterior, tras vencer en la final a Rosario Central por 2-0, en cancha de Atlético de Rafaela.

Luis Spahn.jpg Prensa Unión.

Allí tomó nuevamente contacto con los medios, entre ellos con Sol Play (FM 91.5) y El Litoral, donde sobre este tema, indicó: "Tengo dos entrevistas concertadas, me voy a ausentar unos días pero voy a tratar de encontrarme con estas personas antes de viajar. Necesitamos a alguien que se ensamble con el club, que tenga objetivos en común y en una tarea que es muy específica y que ni siquiera los 28 equipos de Primera pueden encontrar el candidato, a pesar de que buscan a la persona ideal… Porque no todos los clubes tienen un secretario técnico".

LEER MÁS: Spahn sobre la continuidad de Kily González en Unión: "Todos los procesos se terminan"

Lo concreto es que en Unión se intentará acelerar, más allá del viaje de Spahn, para sumar al secretario técnico o manager, figura que para Kily González es indispensable para afrontar no solo el mercado de pases, sino para cumplir un rol que considera preponderante en cuanto a diferentes cuestiones que hacen en el día a día de su relación y gestión con los dirigentes.