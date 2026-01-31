Uno Santa Fe | Unión | Unión

Franco Ratotti deja Unión y jugará a préstamo en Delfín de Ecuador

El delantero de 20 años no seguirá en Unión y volverá a salir cedido. Con contrato hasta 2028, se sumará a Delfín para buscar continuidad.

31 de enero 2026 · 12:08hs
Franco Ratotti deja Unión y jugará a préstamo en Delfín de Ecuador

Franco Ratotti definió su futuro lejos de Santa Fe. El delantero de 20 años, con contrato vigente en Unión hasta diciembre de 2028, volverá a salir a préstamo tras no ser considerado por el cuerpo técnico y continuará su carrera en Delfín de Ecuador.

Franco Ratotti: un regreso breve a Unión

En agosto de este año, Ratotti fue cedido a préstamo a Unión Española de Chile, firmando un contrato hasta diciembre de 2026. Sin embargo, el acuerdo incluía una cláusula que establecía la finalización automática del vínculo en caso de descenso, situación que finalmente ocurrió. Durante su estadía en el conjunto trasandino, el atacante disputó nueve partidos oficiales, convirtió un gol y aportó dos asistencias. A pesar de su aporte, el equipo no logró mantener la categoría y la cesión se dio por terminada.

La decisión de emigrar no fue improvisada. Ratotti entendió que necesitaba minutos, roce competitivo y un contexto distinto para seguir evolucionando. En Chile encontró continuidad, debutó como profesional, convirtió goles y se adaptó rápidamente a otra cultura futbolística. “Salir me sirvió muchísimo. Jugué más de lo que pensaba, hice goles y aprendí a manejarme en otro país, en otro club. Todo eso te hace más profesional en el día a día”, explicó.

LEER MÁS: Unión espera que llegue la habilitación de Brahian Cuello para el partido ante Gimnasia (M)

Con el plantel profesional de Unión de Santa Fe ya conformado y sin lugar en la consideración del cuerpo técnico, el club acordó una nueva salida a préstamo, sin cargo y con opción de compra. Ratotti viajará el próximo lunes para realizar la revisión médica, firmar contrato y sumarse de inmediato a Delfín, donde compartirá equipo con Enzo Rubio, ex compañero en la Reserva rojiblanca, en busca de continuidad y nuevos desafíos profesionales.

