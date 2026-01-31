Unión todavía no ganó en el Apertura y el arranque empieza a inquietar

Sumó apenas un punto en dos fechas del Torneo Apertura. Unión empató con Platense y cayo ante Lanús, necesita barajar y dar de nuevo.

El comienzo del Torneo Apertura no fue el esperado para Unión . El empate 0-0 ante Platense en el debut y la posterior derrota 2-1 frente a Lanús , como visitante, dejaron al equipo santafesino sin triunfos y con una sensación de preocupación que empieza a instalarse.

En la primera fecha, el Tatengue igualó sin goles frente a Platense en el estadio 15 de Abril. Si bien el punto inicial permitió sumar, el rendimiento dejó en evidencia dificultades para generar juego y profundidad ofensiva.

La segunda presentación fue en La Fortaleza, donde Unión de Santa Fe no logró sostener lo hecho en el estreno y terminó cayendo por 2-1 ante Lanús. El resultado marcó el primer traspié del torneo y expuso errores que el equipo deberá corregir.

La tabla y un margen mínimo

Con apenas un punto sobre seis, Unión quedó relegado en la Zona A, mientras Lanús y Vélez lideran con puntaje ideal y Riestra cierra la tabla sin unidades. En este contexto, el duelo del lunes ante Gimnasia de Mendoza aparece como una obligación para empezar a levantar vuelo.