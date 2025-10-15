Avances concretos entre Unión y la familia Malvicino por la compra de Casasol

Se produjo una importante reunión entre Luis Spahn y la familia Malvicino, ya que Unión pretende cerrar la compra de Casasol.

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión clave entre directivos de Unión y representantes de la familia Malvicino, con el objetivo de avanzar en las negociaciones por la compra de Casasol, el histórico complejo donde entrena el plantel profesional tatengue.

Del encuentro participaron el presidente Luis Spahn , acompañado por Cristóbal Casagrande y parte del cuerpo de asesores letrados del club, mientras que por la otra parte estuvo presente Mónica Malvicino , hija de Don Ángel, en representación de la familia propietaria.

LEER MÁS: La dirigencia de Unión reconoció al plantel femenino por el ascenso en un encuentro especial

La reunión fue catalogada como “muy positiva” por ambas partes, según informó Sol Play (FM 91.5) ya que se lograron importantes coincidencias y se comenzó a trabajar sobre propuestas concretas de compra.

La intención de Unión es adquirir definitivamente Casasol, mientras que la familia Malvicino tiene la voluntad de venderla al club, lo que abre un panorama alentador de cara a un acuerdo. Según trascendió, el valor de venta estaría entre 1.200.000 y 1.500.000 dólares, y si bien no se cerraron cifras ni plazos definitivos, se avanzó en la forma de pago, con el compromiso de reanudar las conversaciones la próxima semana.

Casasol, ¿sería utilizada como predio por Unión?

Sin embargo, desde Unión son claros en un punto: en caso de concretarse la compra, Casasol no sería utilizada como predio de divisiones inferiores. Las razones son principalmente logísticas y de expansión: la lejanía con la ciudad dificulta el traslado diario de los chicos, y no existen casi posibilidades de adquirir los terrenos linderos, lo que limita el crecimiento del complejo.

De todos modos, la dirigencia considera que Casasol es un espacio estratégico para el plantel profesional, ya que también hubo una inversión adecuada para modernizarla y convertirla en un centro de concentración de primer nivel, aprovechando su infraestructura y tranquilidad.

LEER MÁS: El polémico árbitro que le tocó a Unión para recibir a Defensa en la fecha 13

En paralelo, el club continuará evaluando otras alternativas para la compra de terrenos que permitan desarrollar un predio propio para las inferiores, uno de los grandes objetivos pendientes de la gestión de Spahn.

La reunión, marcada por el tono cordial y la predisposición de ambas partes, deja la sensación de que la venta de Casasol podría estar más cerca que nunca, abriendo una nueva etapa en la relación entre Unión y la familia Malvicino.