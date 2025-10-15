Uno Santa Fe | Unión | Unión

Avances concretos entre Unión y la familia Malvicino por la compra de Casasol

Se produjo una importante reunión entre Luis Spahn y la familia Malvicino, ya que Unión pretende cerrar la compra de Casasol.

15 de octubre 2025 · 08:27hs
En las últimas horas se llevó a cabo una reunión clave entre directivos de Unión y representantes de la familia Malvicino, con el objetivo de avanzar en las negociaciones por la compra de Casasol, el histórico complejo donde entrena el plantel profesional tatengue.

Qué ocurrió en el encuentro entre Unión y la familia Malvicino

Del encuentro participaron el presidente Luis Spahn, acompañado por Cristóbal Casagrande y parte del cuerpo de asesores letrados del club, mientras que por la otra parte estuvo presente Mónica Malvicino, hija de Don Ángel, en representación de la familia propietaria.

La reunión fue catalogada como “muy positiva” por ambas partes, según informó Sol Play (FM 91.5) ya que se lograron importantes coincidencias y se comenzó a trabajar sobre propuestas concretas de compra.

La intención de Unión es adquirir definitivamente Casasol, mientras que la familia Malvicino tiene la voluntad de venderla al club, lo que abre un panorama alentador de cara a un acuerdo. Según trascendió, el valor de venta estaría entre 1.200.000 y 1.500.000 dólares, y si bien no se cerraron cifras ni plazos definitivos, se avanzó en la forma de pago, con el compromiso de reanudar las conversaciones la próxima semana.

Casasol, ¿sería utilizada como predio por Unión?

Sin embargo, desde Unión son claros en un punto: en caso de concretarse la compra, Casasol no sería utilizada como predio de divisiones inferiores. Las razones son principalmente logísticas y de expansión: la lejanía con la ciudad dificulta el traslado diario de los chicos, y no existen casi posibilidades de adquirir los terrenos linderos, lo que limita el crecimiento del complejo.

De todos modos, la dirigencia considera que Casasol es un espacio estratégico para el plantel profesional, ya que también hubo una inversión adecuada para modernizarla y convertirla en un centro de concentración de primer nivel, aprovechando su infraestructura y tranquilidad.

En paralelo, el club continuará evaluando otras alternativas para la compra de terrenos que permitan desarrollar un predio propio para las inferiores, uno de los grandes objetivos pendientes de la gestión de Spahn.

La reunión, marcada por el tono cordial y la predisposición de ambas partes, deja la sensación de que la venta de Casasol podría estar más cerca que nunca, abriendo una nueva etapa en la relación entre Unión y la familia Malvicino.

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Pullaro: "Me preocupó que Trump condicionara la ayuda a un resultado electoral"

Cuál es la deuda que tiene Colón con los jugadores del plantel

Homicidio de Nora Dalmasso: absolvieron al único sospechoso del caso porque prescribió la causa

Habló Laurta por primera vez y dijo que todo "fue por justicia"

El taxista que llevó al acusado del doble femicidio a Entre Ríos contó cómo fue el viaje: "Me dijo que tuvo problemas con la señora"

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Brillante actuación de Academia GT en el Torneo Nacional de Ladies y Veteranos en Córdoba

Colón volvió a perder pero dejó una buena imagen hacia el inicio de la Liga Argentina

Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina antes de fin de año

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos