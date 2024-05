Unión arranca el Torneo, con un equipo que está lejos del ideal

Y es que las lesiones y suspensiones, hacen que el entrenador no cuente con demasiadas opciones a la hora de conformar el equipo titular. Una muestra de ello, es que debutarán dos futbolistas, uno que recién llega y otro que nunca tuvo la chance.

El lateral derecho Lautaro Vargas de 19 años y con apenas 10' en Primera División será titular esta noche en reemplazado del lesionado Federico Vera.

Vargas llegó como una alternativa, en condición de libre y su único partido en la máxima categoría fue precisamente ante Unión, cuando el DT Julio Vaccari puso una formación alternativa, dado que el Halcón de Varela estaba jugando Copa Sudamericana.

Por su parte, se producirá el debut del volante zurdo Simón Rivero, quien llegó a mediados del 2023 y no llegó a debutar, dado que el Kily no lo tenía en cuenta, más allá de haber ocupado el banco de relvos en varios cotejos y en otros no estuvo por lesión.

Varias ausencias que complican el armado del equipo

A eso hay que sumarle que Mauro Pittón tendrá que jugar como volante central, ante las ausencias de Joaquín Mosqueira (suspendido) y Patricio Tanda (lesionado) y que Lucas Gamba, no está en su plenitud y por eso irá al banco.

Así las cosas, la formación rojiblanca dista y mucho de la que seguramente imagine el Kily pensando en lo que viene. No solo por los que no están, sino por los que tienen que llegar.

Este armado del equipo, no hace otra cosa que exponer la falta de variantes a la hora de armar un 11 competitivo. Después está claro que Unión puede ganar, pero a priori y de arranque, no cuenta con las mejores alternativas.