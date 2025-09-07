Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión cambió la cara: lo que Madelón logró donde Kily González no pudo

Los jugadores marcan permanentemente el cambio físico y futbolístico que experimenta Unión, comparando lo hecho por Kily González con lo de Leo Madelón.

7 de septiembre 2025
El rendimiento de Unión en los últimos años dejó en evidencia la diferencia entre los ciclos de Cristian “Kily” González y Leonardo Madelón. El Kily tomó al equipo a mediados de 2023 y logró un objetivo vital: la salvación en la última fecha. Sin embargo, en 2024 la primera parte del año fue complicada, marcada por la eliminación temprana en la Copa Argentina ante Gimnasia de Mendoza y un arranque irregular en el torneo doméstico.

El contrapunto entre Leo Madelón y Kily González

A pesar de los resultados adversos, el club confió en su proyecto y Madelón fue confirmado por el presidente Luis Spahn. Con un respaldo firme, el equipo sumó puntos importantes y logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2025, un logro que contrastó con la incertidumbre que se vivió en la primera fase del año.

La diferencia entre ambos entrenadores también se refleja en la dinámica de juego y el planteamiento táctico. González optaba por un sistema 5-3-2, prácticamente inmutable, lo que limitaba alternativas en ataque y la fluidez del equipo. En cambio, Madelón decidió ubicar a cada jugador en su puesto natural, confiar en los referentes y apostar por un tradicional 4-4-2, brindando seguridad y generando buenos rendimientos individuales y colectivos.

Los jugadores marcan el gran cambio en Unión

Los propios jugadores remarcan el cambio. Franco Fragapane explicó: “Antes no teníamos ritmo, pero ahora estamos bien física y mentalmente. Me faltaba adaptación, pero esta pretemporada nos sirvió mucho y se nota en la cancha. Lo que cambió es la cabeza de todos los jugadores y la confianza que nos da el cuerpo técnico".

"Veníamos muy mal de visitante, y ahora estamos haciendo todo lo que nos pide el entrenador. Antes nos costaba mucho ganar fuera de casa. Ahora estamos mejor y peleando en la parte alta. Los rivales nos van conociendo, pero si mantenemos nuestro nivel, nos va a ir bien”, destacó.

Por su parte, Mateo Del Blanco agregó: “El semestre pasado fue difícil, hoy estamos disfrutando del buen momento. Estoy trabajando mucho, y mi mejora es fruto del esfuerzo diario y de la ayuda del equipo. Los momentos difíciles que pasamos en el primer semestre también nos fortalecieron como grupo”.

Así, Unión parece haber encontrado con Madelón equilibrio táctico, confianza y solidez física y mental, elementos que habían faltado durante la etapa de Kily González y que hoy le permiten mirar hacia la segunda parte de la temporada con mayor optimismo y aspiraciones concretas tanto en el torneo local como en la Copa Sudamericana 2025.

