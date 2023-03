Unión no asistió a la audiencia preliminar a la que había sido convocado, por el reclamo de Santa Fe FC en cuanto a la venta de Juan Nardoni a Racing.

Luis Spahn, en el arranque del mercado de pases, confirmó en diálogo con Radio La Red (AM 910), que en Santa Fe se emite por La Radio de UNO (FM 106.3), que Unión y Racing habían llegado a un acuerdo por la venta de Juan Nardoni, y destacó: "Está avanzado con grandes posibilidades de concretarse, se está trabajando en los papeles y espero que no aparezcan detalles que impidan cerrar la negociación. En general acordamos todos los puntos que competen a una transferencia y espero que los abogados de las instituciones lleven adelante la papelería para terminarse. Hay un acuerdo de palabra, espero que hayamos tenido la virtud de contemplar todos los detalles para que no existan diferencias".