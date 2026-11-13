El futuro de Thiago Cardozo entra en zona de suspenso y Unión sigue atento

Thiago Cardozo tiene contrato con Belgrano hasta diciembre, pero las diferencias económicas complican su continuidad y podría volver a Unión.

La situación de Thiago Cardozo empieza a generar expectativas en Unión de cara a la próxima temporada. El arquero uruguayo, que se encuentra a préstamo en Belgrano hasta diciembre, atraviesa un escenario de incertidumbre respecto a su continuidad en el Pirata, ya que las negociaciones para extender su vínculo por tres temporadas quedaron estancadas por diferencias económicas.

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Según publicó La Voz del Interior, en una nota firmada por Pablo Ocampo, las conversaciones entre el club cordobés y el entorno del futbolista se encuentran en un punto muerto. Desde Alberdi consideran que la propuesta realizada representa el máximo esfuerzo económico que pueden afrontar, mientras que del otro lado entienden que los números ofrecidos resultan insuficientes.

Este escenario abre una posibilidad para el Tate: si no se alcanza un acuerdo, Cardozo deberá regresar a Santa Fe, donde tiene contrato vigente hasta fines de 2028.

Unión, atento a la negociación por Thiago Cardozo

La situación contractual del arquero tiene un antecedente importante. A mitad de año, Belgrano decidió no ejecutar la opción de compra por el 100% de su ficha, que estaba fijada en 1.200.000 dólares. De ese monto, el 65% correspondía a Unión y el 35% restante al propio futbolista.

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Sin embargo, la decisión de no utilizar aquella cláusula no significó que el Pirata desistiera de quedarse con el guardameta. Por el contrario, posteriormente se iniciaron negociaciones entre las dirigencias para encontrar otra fórmula que permitiera su continuidad.

De acuerdo con la información del medio cordobés, Belgrano y Unión llegaron a un entendimiento para que el porcentaje que pertenece al club santafesino pasara a manos de la entidad de Alberdi, en una operación cercana a los 600.000 dólares. En esa negociación también se contemplaba una deuda que el Tate mantenía con Belgrano por el pase del delantero Agustín Colazo.

Pero cuando parecía que el camino estaba encaminado, surgieron diferencias en la negociación del contrato del arquero, que terminaron frenando las conversaciones.

Las diferencias económicas que pueden cambiar el futuro de Cardozo

Otro factor que incidió en el escenario fue la convocatoria de Cardozo a la selección uruguaya, una situación que modificó las expectativas de su entorno respecto de las condiciones para extender su vínculo con Belgrano.

Desde el club cordobés sostienen que la oferta presentada está dentro de sus posibilidades, mientras que los representantes del futbolista consideran que la propuesta no alcanza las pretensiones económicas para firmar un nuevo contrato por tres temporadas.

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Ante este panorama, en Belgrano ya comenzaron a contemplar alternativas para el arco. Según consignó La Voz del Interior, los dirigentes tienen al menos cuatro nombres en carpeta para cubrir una eventual salida del uruguayo.

Mientras tanto, el tiempo avanza y no aparecen señales de un acuerdo inmediato. En Alberdi mantienen la postura de que todavía hay margen para resolver la situación y evaluar otras opciones.

Unión, atento al desenlace entre Belgrano y Thiago Cardozo

Para Unión, el desenlace no pasa inadvertido. Cardozo tiene contrato con el Tatengue hasta diciembre de 2028, por lo que, si Belgrano no logra cerrar su continuidad, deberá regresar a Santa Fe. En ese contexto, la dirigencia rojiblanca tendrá que analizar qué hacer con un futbolista que pertenece al club, pero que lleva más de un año fuera de la institución.

La negociación entre Belgrano y el entorno del arquero será determinante para conocer el próximo capítulo de una historia que, por ahora, tiene a Unión expectante y a Cardozo con su futuro deportivo todavía sin resolver.