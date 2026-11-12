Unión ya está al tanto del dinero que pretende cobrar Tarragona para renovar el contrato

La dirigencia rojiblanca acercó una oferta para extender el vínculo con el delantero y en estas horas, habría existido una contraoferta por parte del goleador

Unión tendría en sus manos los números del contrato que pretende percibir Cristian Tarragona.

Está más que claro, que en este 2026, el jugador más determinante que tuvo el plantel de Unión fue Cristian Tarragona, al punto tal, que terminó siendo el goleador del año en Primera División, marcando 17 goles entre Torneo Apertura y Clausura.

En consecuencia, tanto para la dirigencia como para el cuerpo técnico, es prioridad mantener al goleador, cuyo vínculo con el Tate finaliza el 31 de diciembre.

Y si bien el jugador manifestó en varias oportunidades sentirse muy cómodo en el club del cual es hincha, sabe que luego de la temporada que protagonizó, las ofertas llegarán.

Por lo tanto para Unión no será sencillo retener al goleador. No obstante, la dirigencia ya le acercó una oferta para intentar extender el contrato del futbolista.

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En un primer momento se mencionó que aún no había respuesta por parte del jugador a la propuesta que le realizó el presidente Luis Spahn.

No obstante, este jueves en Sol Play 91.5 informaron que los dirigentes ya tendrían en la mano y por escrito el contrato con los números que Tarragona pretende para renovar y seguir vistiendo la camiseta rojiblanca.

Así las cosas, habrá que ver si la directiva tatengue está en condiciones de pagar lo que pretende el goleador, sabiendo que dejarlo ir resultaría un costo político muy grande. Por lo cual, indudablemente harán el esfuerzo para intentar retenerlo.