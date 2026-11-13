Unión: Madelón pondrá el foco en dos jugadores de Reserva y en tres que retornan

El plantel rojiblanco entrena hasta el 27 de noviembre y luego tendrá un mes de vacaciones, pero el DT planifica el 2027 y pone el foco en algunos jugadores

Leonardo Madeló evaluará la situación de dos futbolistas de la Reserva y de otros tres que vuelven al club.

Por estas horas, el plantel de Unión continúa con los entrenamientos y así lo seguirá haciendo hasta el 27 de noviembre, cuando sea licenciado por espacio de un mes. Luego estará retornando a las prácticas el sábado 26 de diciembre.

Con la continuidad de Leonardo Madelón asegurada, por estas horas la prioridad pasa por tratar de asegurar la continuidad del goleador Cristian Tarragona, cuyo contrato vence el 31 de diciembre.

Pero a la par de esta situación y de otras gestiones que la dirigencia viene llevando a cabo, el entrenador rojiblanco apunta al 2027 y por ese motivo, existe la chance concreta que dos futbolistas de la Reserva comiencen a entrenar con el plantel.

El primero de ellos es el volante central Lucas Cacciabue, categoría 2007, quien en enero había trabajado con el plantel profesional en la pretemporada que se desarrolló en Uruguay.

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Mientras que el otro futbolista que es seguido de cerca por el cuerpo técnico, es el mediocampista Facundo Iacono, quien se puede desempeñar por el centro o por derecha y es categoría 2007.

Pero en enero se deben sumar tres futbolistas que retornan de sus préstamos y que serían evaluados por el cuerpo técnico para ver si se quedan en el plantel.

Uno de ellos es el arquero de 20 años Froilán Díaz quien retornará al club luego de finalizar su contrato con Deportivo Quito de Ecuador.

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El segundo es el lateral derecho Enzo Rubio. El defensor de 23 años que llegó proveniente de River fue cedido a préstamo a Delfín de Ecuador.

Mientras que el tercero es el delantero de 21 años Franco Ratotti, quien en el primer semestre jugó en Delfín de Ecuador y en la actualidad se desempeña en Unión Española de Chile.

Así las cosas, tanto Cacciabue como Iacono serán evaluados por Madelón para definir si los sube a entrenar con el plantel de Primera División. En tanto que Díaz, Rubio y Ratotti también estarán bajo la lupa para ver si se quedan o son cedidos nuevamente a a otra institución.