Algunas de ellas, que eran un secreto a voces, como la continuidad de Franco Calderón, ya que el club no pudo llegar a un acuerdo de renovación. "El pibe siempre puso trabas para extender el contrato y eso que se le ofreció ser el jugador mejor pago del plantel. Hubo un compromiso de no irse libre de Unión, pero se fue dando una situación en la que no pudo concretarse una extensión", confesó el presidente Luis Spahn hace algunas semanas en torno a este tema, que ya no tiene vuelta atrás.

Tanto es así como estallaron informaciones que el zaguero tendría ya todo muy avanzado con Universidad de Chile. El sitio EnCancha expone que "está a un paso de ser el primer refuerzo de la U". Esto una vez que finalice su vínculo el 31 de diciembre.

Franco calderón.jpg En Chile informan que Franco Calderón terminará su contrato en Unión a fin de año y se marchará a Universidad de Chile. UNO Santa Fe | José Busiemi

El chaqueño en medio de todo esto cambió de representante, complicándose un poco más las cosas. En su momento, el jugador enfatizó que "Luis –por el presidente Spahn– tiene algunos quilombitos, pero yo a Unión no lo voy a cagar".

A partir de ahí se llamó a silencio, aunque se presume que, una vez que termine el campeonato, saldrá a contar su verdad. Lo que está claro es que su ciclo en Unión está terminado y un club importante de Chile ya lo tiene apalabrado.

Una relación de tensión que nunca aflojó y donde claramente hubo un desencuentro de intereses. Es así como Unión está a punto de perder uno de los eslabones importantes de su patrimonio, con diferencias que jamás se pudieron zanjar.