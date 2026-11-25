Unión continúa aprovechando sus últimos días de actividad antes del receso para realizar diferentes ensayos futbolísticos. Este miércoles, el conjunto dirigido por Leonardo Madelón disputó dos encuentros amistosos frente a 9 de Julio en el Predio Casa Unión, donde consiguió dos victorias y mostró una interesante producción ofensiva, con ocho goles convertidos entre ambos compromisos y varios futbolistas sumando minutos.
Madelón sacó conclusiones en una jornada de doble victoria para Unión ante 9 de Julio
Unión disputó dos encuentros amistosos frente a 9 de Julio, consiguió sendas victorias por 4-2 y 4-1 y convirtió ocho goles en total
Por Ovación
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Unión mostró contundencia en el primer ensayo
En el primero de los compromisos, el Tatengue se impuso por 4-2 con un doblete de Ramírez y los aportes goleadores de Cerrudo e Ignacio Malcorra.
Leonardo Madelón aprovechó la jornada para observar el funcionamiento colectivo y evaluar distintas alternativas dentro del plantel, mientras comienza a proyectar la conformación del equipo para la temporada 2027.
La formación de Unión: Meuli; Rubio (Pintado), Schalbetter, Ludueña, Ayala; Malcorra, Giaccone, Mosqueira, Cuello; Cerrudo (Benavidez) y Ramírez (Puebla).
Goles: Cerrudo, Malcorra y Ramírez (2).
Otra goleada con diferentes protagonistas
En el segundo encuentro de la mañana, Unión volvió a exhibir efectividad y derrotó a 9 de Julio por 4-1. Aguirre fue el principal protagonista ofensivo con dos conquistas, mientras que Pintado y Pérez completaron el marcador.
El entrenador rojiblanco presentó una formación diferente, combinando futbolistas experimentados con juveniles y otorgándoles minutos de juego antes del cierre de las actividades del año.
La formación de Unión: Kuverling; Pintado (Isonio), Fagioli, Ferronato, Zenclussen; Schaper (Pérez), Peresutti (Iacono), Luna Diale, Grella; Tarragona y Aguirre.
Goles: Aguirre (2), Pintado y Pérez.
De esta manera, el Tatengue completó una jornada futbolística con dos triunfos, ocho goles a favor y tres en contra, en la antesala del receso que comenzará este viernes y se extenderá hasta después de Navidad.