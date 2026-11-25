El mediocampista mantuvo conversaciones con Leonardo Madelón y su permanencia en el Tatengue comenzó a tomar fuerza, aunque todavía no existe una decisión final.

Lo que parecía encaminarse hacia una despedida podría terminar con Ignacio Malcorra vistiendo la camiseta de Unión durante la próxima temporada. El experimentado mediocampista mantuvo conversaciones con Leonardo Madelón que modificaron el escenario respecto de su futuro. Según informó Sol Play, actualmente existen mayores posibilidades de que el futbolista permanezca en la institución rojiblanca.

Madelón, protagonista en el futuro de Malcorra

En medio de las decisiones que debe afrontar Unión para conformar su plantel de cara a 2027, la situación de Ignacio Malcorra experimentó un cambio significativo durante los últimos días.

El volante, que hasta hace poco parecía tener más posibilidades de marcharse que de continuar en Santa Fe, modificó su perspectiva después de dialogar con el entrenador tatengue.

Si bien su permanencia todavía no está garantizada, las conversaciones con Madelón abrieron un panorama alentador para la continuidad del experimentado futbolista.

Malcorra tiene contrato con Unión hasta el 30 de junio de 2027, aunque cuenta con una cláusula que le permite desvincularse en diciembre de este año. Por el momento, no trascendieron modificaciones en las condiciones contractuales.

Su posible continuidad representa una cuestión importante dentro de la planificación deportiva, ya que permitiría conservar a un futbolista con experiencia y características creativas en el mediocampo.

Unión baja el telón del año mientras define su próximo plantel

El conjunto rojiblanco transita sus últimos días de actividad antes de iniciar el descanso correspondiente al cierre de la temporada.

De acuerdo con la información brindada por Enrique Cruz, los futbolistas comenzarán sus vacaciones este viernes 27 de noviembre y retomarán la actividad después de Navidad.

Mientras el plantel ingresa en licencia, la dirigencia y el cuerpo técnico tendrán por delante semanas importantes para resolver las situaciones contractuales pendientes y avanzar en la conformación del equipo.

En ese contexto, la situación de Malcorra dejó de estar encaminada hacia una posible salida y pasó a convertirse en una alternativa concreta de continuidad, aunque todavía resta conocer la determinación definitiva del futbolista.