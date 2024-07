Unión confirmó que finalmente se realizará el torneo Diego Barisone

Inicialmente el tradicional torneo internacional Diego Barisone de Unión no se iba a disputar, pero cambió el escenario y finalmente se concretará. ¿Cuándo?

Semanas atrás se conocía la triste noticia de que la edición 2024 del torneo Diego Barisone no se iba a realizar en Unión. Si bien no se hizo oficial, los motivos eran netamente económicos. Algo que no escapa a la realidad del país, donde muchas cosas quedan en duda por lo mismo.