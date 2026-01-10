Unión cruza el Río de la Plata para ajustar su puesta a punto internacional

El Tatengue viajará a Montevideo para disputar la Serie Río de la Plata con dos amistosos exigentes, en la recta final de la preparación.

Unión transita la etapa decisiva de su preparación y sumará competencia internacional cuando participe de la Serie Río de la Plata , un banco de pruebas ideal para afinar automatismos, evaluar variantes tácticas y elevar la intensidad competitiva antes del arranque oficial del calendario.

El plantel rojiblanco se entrenó este sábado por la mañana en Santa Fe y viaja este sábado a Buenos Aires , donde pasará la noche . Recién el domingo por la mañana , la delegación, compuesta por 30 futbolistas , cruzará a Uruguay en Buque Bus con destino a Montevideo, base operativa durante toda la semana:

Bajo los tres palos, los convocados son Matías Mansilla y Lucas Meuli, quienes integran la rotación para el arco. En la última línea, aparecen Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco, Nicolás Paz, Bruno Pittón, Juan Pablo Ludueña y Emiliano Álvarez, opciones que se reparten entre centrales y laterales.

En la mitad de la cancha, el abanico incluye a Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Franco Fragapane, Augusto Solari, Nicolás Palavecino, Emilio Giaccone, Misael Aguirre y Santiago Grella, un mix de volantes internos, externos y mixtos. En ofensiva, los nombres que completan la nómina son Cristian Tarragona, Agustín Colazo, Marcelo Estigarribia, Diego Armando Díaz, Tomás González y Santiago Grella, alternativas para el frente de ataque tanto por el centro como por los costados.

Plan de trabajo en Montevideo, Uruguay

Una vez instalados en la capital uruguaya, el cuerpo técnico tiene previsto para el domingo una jornada de movimientos livianos y tareas regenerativas, apuntando a recuperar cargas del viaje y comenzar la preparación específica de los compromisos amistosos. La intención es dar rodaje a distintas piezas, ajustar sociedades y terminar de delinear el once base.

Los amistosos de Unión

Unión disputará dos encuentros de preparación ante rivales de jerarquía regional. El primero será el miércoles 14 de enero, a las 18.15, frente a Alianza Lima, en el Parque Saroldi. El segundo, el sábado 17 de enero, desde las 18, ante Defensor Sporting, en el estadio Luis Franzini.

Finalizada la gira, el plantel regresará a Santa Fe para encarar la recta final de la pretemporada, ya con el foco puesto en el debut oficial del jueves 22 de enero frente a Platense, donde comenzará a jugarse el año en competencia real.