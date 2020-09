Unión debe pagar 100.000 dólares para sumar a Peñailillo

La dirigencia de Unión deberá pagar 100.000 dólares si pretende sumar al lateral chileno Nicolás Peñailillo. El jugador es la obsesión de Juan Manuel Azconzábal que lo conoce de su paso por Deportes Antofagasta y está convencido que puede darle muchas soluciones a la hora de conformar el bloque defensivo. Ya sea como lateral o como marcador central.

El jugador quiere venir a Santa Fe, pero de la única manera que lo hará es si el Tate ejecuta la cláusula de salida. El futbolista tiene contrato hasta el 31 de diciembre y para romper ese vínculo hay que abonar ese dinero. Si bien se especulaba con que por menos plata podía salir, la realidad indica que no será así dado que Antofagasta está en zona de clasificación a las copas y priorizaría el aspecto deportivo.

Nico Peñailillo tiene una claúsula de $100MIL dólares y por ahora @clubaunion NO lo quiere pagar (desea conseguir el jugador gratis). Cosa IMPOSIBLE de suceder mientras queden 25 partidos de Liga Chilena.

Desde Chile informan que Unión no está dispuesto a pagar los 100.000 dólares y que pretenden que el jugador salga gratis. Para ello deberían esperar al 31 de diciembre cuando Peñailillo quedará en libertad de acción. Dirigentes especulan con que al no saber cuando arranca el torneo, por dos meses no sería lógico abonar ese dinero sabiendo que luego podría llegar de manera gratuita.

No obstante, Azconzábal lo quiere ya y más teniendo en cuenta que en octubre Unión estaría jugando la segunda fase de la Copa Sudamericana. Incluso ya habría un acuerdo entre Unión y el jugador respecto al contrato que percibiría como refuerzo rojiblanco. Y el vínculo sería hasta diciembre del 2021. Desde Santa Fe se dice que el Tate habría ofrecido 70.000 dólares para sacarlo de Antofagasta.

El domingo pasado el jugador no fue de la partida en el encuentro ante el Audax, a partir de su ausencia se especuló y mucho con su llegada a Unión. Sin embargo, la información que proviene del país trasandino da cuenta que Peñailillo sufrió un desgarro y por eso no jugó. De todos modos las especulaciones están a la orden del día y la realidad marca que si Unión lo quiere tendrá que poner el dinero arriba de la mesa, caso contrario el defensor seguirá en Chile.