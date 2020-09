Esta novela tiene cuatro protagonistas: Guillermo Acosta, Juan Manuel Azconzábal, Unión y Atlético Tucumán. Los dos primeros tienen objetivos en común, el volante quiere jugar en Unión y el técnico quiere tenerlo en el plantel. Pero los otros dos actores no van en la misma dirección.

Atlético Tucumán afirma una y mil veces que nadie de Unión llamó para preguntar por Acosta, y desde el lado de Unión confirman que no existió ninguna propuesta. Por otra parte, el jugador presiona para salir, pero si la dirigencia del Tate no mueve las fichas se quedará con las ganas.

Ricardo Zielinski pretende mantener a Acosta en el plantel y los directivos del Decano lo saben. Por ello no tienen interés en negociarlo. No obstante, si Unión acercara una oferta concreta, quizás podrían analizarla en virtud del pedido del jugador. Pero el Tate no avanza y en consecuencia el volante no puede hacer más nada.

Unión negoció con Atlético Tucumán por el préstamo de Nery Leyes, pero no se habló del Bebe Acosta. Por parte del representante del jugador están tratando de hacer lo posible para activar la gestión, pero sin la voluntad de los clubes se hace imposible.

Una voz cercana al jugador le confió a UNO Santa Fe "Bebe ya hizo todo de su parte, pero ahora es Unión el que tiene que avanzar". Pero justamente eso no sucedió, por lo cual la sensación es que el jugador continuará en Atlético, pese al deseo de Azconzábal y las ganas del volante de ponerse la camiseta rojiblanca.

En medio de esta situación, Acosta no está entrenando con el plantel del Decano, ya que viene realizando un tratamiento odontológico. Por ese motivo, recién este miércoles el jugador se sumaría a las prácticas con el resto de sus compañeros bajo la atenta mirada del Ruso Zielinki.