Unión debuta ante Platense y el hincha le pone color a la previa en el Boulevard

Con banderas, redoblantes y mucho rojo y blanco, la gente de Unión volvió a copar el Boulevard en la antesala del debut ante Platense por el Torneo Apertura.

22 de enero 2026 · 19:50hs
En la antesala del debut de Unión en el torneo, el tradicional Boulevard Pellegrini volvió a teñirse de rojo y blanco. Familias, amigos y grupos de hinchas comenzaron a reunirse desde temprano para vivir una previa cargada de música, banderas y expectativa, en la antesala del cruce ante Platense, vigente campeón del Torneo Apertura.

El estreno ante el campeón no pasa inadvertido para el hincha tatengue, que llega al inicio del torneo con renovadas expectativas. El equipo de la avenida tuvo dos ensayos previos con transmisión televisiva, que alimentaron el optimismo: victoria 2-1 ante Alianza Lima y empate 1-1 frente a Defensor Sporting, mostrando señales positivas de cara a la competencia oficial.

previa unión.jpg

Boulevard Pellegrini, el escenario de siempre

Como marca la tradición, la previa se trasladó nuevamente al corazón de la ciudad. Redoblantes, cánticos, banderas colgadas en bares y veredas repletas le dieron vida a una postal que se repite cada vez que Unión juega en casa. Las mesas al aire libre, las bebidas frescas y el clima festivo acompañaron una tarde ideal para el ritual futbolero.

Lejos de ser solo una concentración de hinchas, la previa tatengue volvió a mostrar su costado más familiar. Padres con hijos, grupos de amigos y generaciones mezcladas compartieron la espera, en una muestra más de que Unión es un sentimiento que se hereda y se vive en comunidad.

previa de hinchas union platense.jpg

Unión- Platense: debut, expectativa y clima de fiesta

El regreso de la competencia encuentra a Unión con su gente ilusionada y expectante. Ante un rival de peso como Platense, campeón del Apertura 2025, el Tatengue no solo pone primera en el torneo, sino que reafirma algo que nunca cambia: cuando Unión juega, Boulevard late al ritmo del rojo y blanco.

Unión Platense Torneo Apertura Alianza Lima Defensor Sporting
Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

Unión le emparejó el trámite del partido a Platense en el 15 de Abril

