• LEER MÁS: Unión sumó un valioso empate en su visita a Vélez en Reserva

El equipo rojiblanco quedó enganchado en la acción previa y Emanuel Insúa aprovechó esa desconcentración para meter un centro al segundo palo que cabeceó Diego Godin en primera instancia para habilitar a José Florentín, que le ganó en el salto a Portillo y de cabeza estableció el 1 a 0.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1556026282441326592 ¡Pegó rápido! Antes de los 10 minutos, José Florentín de cabeza marcó el 1-0 de Vélez sobre Unión.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/FoA55nzw6I — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

A partir de allí al Tate le costó una enormidad meterse en el partido y se lo observó apurado e impreciso. Vélez era más y aprovechaba la movilidad de sus volantes y delanteros. Daba la sensación de estar más cerca del segundo que Unión del empate pero no estaba preciso en los metros finales y varias acciones terminaban con remates desviados.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1556035088323940352 ¡Fantasía pura! Hermoso caño de Bryan Castrillón ante Julián Fernández.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/B5iEzEZoIp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

Unión mejoró a partir de los 30' y comenzó a empujar a Vélez contra el arco defendido por Leonardo Burián. Justamente el exColón tendría en el final de la primera etapa una doble tapada para evitar el empate. Primero remató Mariano Peralta Bauer y Burián la desvió hacia un costado y luego salió rápido para volver a tapar el disparo que en esta ocasión ejecutó Bryan Castrillón. Y luego Vélez pudo marcar el segundo con un remate de Abel Osorio, luego de hacer pasar de largo a Franco Calderón pero Santiago Mele puso las manos firmes desviando el remate.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1556036860807450627 ¡ESTÁ LOCO! Juan Nardoni y un pase CON LA ESPALDA que casi termina en asistencia #LPFxTNTSports pic.twitter.com/1W90NUUplR — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

Fue más el Fortín en el primer tiempo y por eso el resultado parcial terminó siendo justo, aunque el Rojiblanco alcanzó a reaccionar en el final pero se encontró con la figura de Burián.

El complemento entre Unión y Vélez por la Liga Profesional

Unión logró un triunfo importantísimo en esta Liga Profesional, no solo por los tres puntos sino porque dio vuelta el resultado en un momento complicado y donde estaba más cerca de perderlo que de ganarlo. Pero aparecieron los refuerzos en todo su esplendor: primero Castrillón para empatarlo y después Junior Marabel, con un debut soñado marcando el definitivo 2 a 1.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1556046359156998145 ¡Era el segundo! Gran recuperación de Abiel Osorio, pero el pibe no pudo meter el 2-0 de Vélez.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/a1LOboDlv6 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

A Unión le costaba el partido porque no estaba cómodo y Vélez jugaba a su ritmo; sin embargo apareció el coraje, la entrega y la voluntad para ir a buscarlo y quedarse con un triunfo muy festejado. En defensa cometió varios errores no se mostró concentrado a excepción de Diego Polenta, quien fue el más seguro y el que encabezó la remontada. El defensor uruguayo fue a campo rival para cortar, guapeó, no se apuró, hizo pasar de largo a un jugador de Vélez y asistió asistió Castrillón, quien apareció por el segundo palo para de cabeza vencer a Burián.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1556049289687752705 ¡Palomita colombiana! Bryan Castrillón clavó el empate de Unión ante Vélez.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/CudWIlBuyj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

Parecía que con el empate el Tate se lo llevaba puesto, porque estaba mejor físicamente y de confianza. Y a los 42' apareció el paraguayo Marabel, quien desde su ingreso, había hecho las cosas bien tocando de primera y mostrando credenciales. Ganó en velocidad luego de que Luna Diale peinarse el balón y, a la carrera, sacó un remate potente y rasante para derrotar a Burián y decretar el 2 a 1 definitivo.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1556051552309334019 ¡Gritate algo! Junior Marabel lo dio vuelta para Unión y lo gritó con todo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/5TmuhzjnYb — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2022

Unión suma siete partidos sin perder con cinco victorias y dos empates. Se ubica en la 3° posición en la Liga Profesional con 21 puntos a cuatro del puntero que es Atlético Tucumán pero con un partido menos. Y además esta en zona de clasificación a la Copa Sudamericana logrando el objetivo primario. En un campeonato parejo, el Tate alcanzó una regularidad y por eso es protagonista y los números así lo indican. Por otra parte, es el equipo más goleador de la Liga Profesional con 20 goles y hay que resaltar que le faltan varios jugadores que se están recuperando.

Sin dudas que el presente le sonríe a Unión y tiene argumentos para ilusionarse y seguir mirando con expectativa los primeros puestos.

Formaciones de Unión y Vélez por la Liga Profesional

Unión: Santiago Mele; Francisco Gerometta, Franco Calderón, Diego Polenta, Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Juan Ignacio Nardoni, Bryan Castrillón; Mauro Luna Diale y Mariano Peralta Bauer. DT: Gustavo Munúa.

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Diego Godín, Miguel Brizuela, Emanuel Insúa; Agustín Mulet, José Florentín; Jonathan Menéndez, Joel Soñora, Julián Fernández; y Abiel Osorio. DT: Alexander Medina.

Goles: PT 7' José Florentín (V); ST 31' Bryan Castrillón (U) y Junior Marabel (U).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: 15 de Abril.

Torneo: Liga Profesional.