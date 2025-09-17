La reserva Unión cayó ante Banfield y dejó pasar otra chance de arrimarse a la cima

Por la 10ª fecha del Clausura Proyección, la reserva de Unión perdió de visitante ante Banfield 2-1 y extendió su sequía a tres sin ganar en la zona A

La reserva de Unión volvió a tropezar en el Clausura Proyección y dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Zona A. Por la 10ª fecha, perdió 2 a 1 como visitante ante Banfield y ya suma tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate en fila.

En el predio Luis Guillón, Lautaro Gómez fue el gran protagonista del Taladro, marcando los dos goles. El descuento para el Tatengue llegó a través de Misael Aguirre , quien volvió a anotar y mantiene su buen presente individual, aunque esta vez no alcanzó.

Con esta caída, Unión dejó pasar una nueva chance para recortar distancias con el líder Belgrano, que sigue firme en la cima. De igual modo, el aspecto positivo es que está en la cuarta posición (16), con cuatro puntos de ventaja en la zona de clasificación. Independiente Rivadavia es el primero que está afuera, con 12 unidades

Formaciones de Banfield y Unión

Banfield: Agustín Cañete; Facundo Sandoval, Fernando Silva, Marcos López, Emiliano Claut, Mateo Mendizabal, Nicolás Rojas, Joaquín González, Tizziano Perrota, Lautaro Gómez y Caetano Santana. DT: Fernando Cinto.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti y Facundo Iacono; Misael Aguirre, Ignadio Pedano y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.