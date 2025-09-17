Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reserva Unión cayó ante Banfield y dejó pasar otra chance de arrimarse a la cima

Por la 10ª fecha del Clausura Proyección, la reserva de Unión perdió de visitante ante Banfield 2-1 y extendió su sequía a tres sin ganar en la zona A

Ovación

Por Ovación

17 de septiembre 2025 · 17:16hs
La reserva Unión cayó ante Banfield y dejó pasar otra chance de arrimarse a la cima

Prensa Unión

La reserva de Unión volvió a tropezar en el Clausura Proyección y dejó pasar una nueva oportunidad de acercarse a los primeros puestos de la Zona A. Por la 10ª fecha, perdió 2 a 1 como visitante ante Banfield y ya suma tres partidos sin ganar, con dos derrotas y un empate en fila.

En el predio Luis Guillón, Lautaro Gómez fue el gran protagonista del Taladro, marcando los dos goles. El descuento para el Tatengue llegó a través de Misael Aguirre, quien volvió a anotar y mantiene su buen presente individual, aunque esta vez no alcanzó.

• LEER MÁS: Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Con esta caída, Unión dejó pasar una nueva chance para recortar distancias con el líder Belgrano, que sigue firme en la cima. De igual modo, el aspecto positivo es que está en la cuarta posición (16), con cuatro puntos de ventaja en la zona de clasificación. Independiente Rivadavia es el primero que está afuera, con 12 unidades

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1968403356298186863&partner=&hide_thread=false

Formaciones de Banfield y Unión

Banfield: Agustín Cañete; Facundo Sandoval, Fernando Silva, Marcos López, Emiliano Claut, Mateo Mendizabal, Nicolás Rojas, Joaquín González, Tizziano Perrota, Lautaro Gómez y Caetano Santana. DT: Fernando Cinto.

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Santiago Zenclussen; Mateo Peresutti y Facundo Iacono; Misael Aguirre, Ignadio Pedano y Ricardo Solbes; y Valentín Cerrudo. DT: Nicolás Vazzoler.

Unión Reserva Banfield
Noticias relacionadas
union confirmo un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante independiente rivadavia

Unión confirmó un bono extra de 15.000 pesos para el partido ante Independiente Rivadavia

una tapada de tagliamonte en union, entre las mejores de la fecha 8 del clausura

Una tapada de Tagliamonte en Unión, entre las mejores de la fecha 8 del Clausura

el detalle que tiene en cuenta madelon para jugar ante independiente rivadavia

El detalle que tiene en cuenta Madelón para jugar ante Independiente Rivadavia

el golazo de mateo del blanco a gimnasia, en el top 3 de la fecha 8

El golazo de Mateo Del Blanco a Gimnasia, en el Top 3 de la fecha 8

Lo último

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Último Momento
Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Volvieron los mosquitos a Santa Fe: especialistas advirtieron las causas y destacaron que no hay presencia de Aedes Aegypti

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Preocupación en entidades santafesinas por la falta de promulgación de la ley de emergencia en discapacidad

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

Franco Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

El dólar perforó por primera vez el techo de banda y forzó la intervención del Banco Central

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que no habrá elecciones en 30 días

San Lorenzo en crisis: el vice de la Asamblea dijo que "no habrá elecciones en 30 días"

Ovación
Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: Están dolidos, pero firmes en salir de esto

Luciani, tras hablar con los jugadores de Colón: "Están dolidos, pero firmes en salir de esto"

Medero: No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad

Medero: "No es fácil estar en Colón, hay que bancarse los malos momentos con personalidad"

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa

El mensaje de Trod y Carrion en Colón: "Hay que sumar para zafar de esta situación engorrosa"

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

La increíble metamorfosis que experimentó Unión de la mano de Madelón

Madelón: No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia

Madelón: "No deseo que Colón esté muy mal, es un clásico que nos potencia"

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Sergio Torres, la voz de la cumbia, llega a HUB

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit