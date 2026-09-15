Tarragona vuelve, Ramírez pide pista y Madelón prepara un Unión renovado ante el Rojo

Unión recibirá al Rojo con la obligación de recuperarse tras la caída ante Talleres. Tarragona regresará al equipo y Madelón evalúa modificaciones.

Unión se prepara para un partido especial en el estadio 15 de Abril. El equipo de Leonardo Madelón recibirá a Independiente con la necesidad de reencontrarse con el triunfo después del traspié frente a Talleres. La principal novedad será el regreso de Cristian Tarragona, aunque el entrenador también analiza otras variantes para modificar el funcionamiento y darle mayor peso ofensivo al equipo.

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Tarragona vuelve y Ramírez pide un lugar

Tarragona volverá a ocupar un lugar entre los titulares y será una de las principales cartas de Madelón para enfrentar al conjunto de Avellaneda. Sin embargo, el regreso del delantero podría venir acompañado por otra modificación. Eric Ramírez convirtió recientemente y dejó una buena impresión, por lo que aparece como una alternativa concreta para acompañar a Tarragona en la ofensiva.

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El entrenador destacó la importancia de que el atacante haya vuelto a marcar y valoró el aporte que puede realizar de cara a los próximos compromisos. Además, ambos delanteros ya compartieron equipo durante su etapa en Gimnasia, por lo que existe un conocimiento previo que podría favorecer la sociedad.

Ramírez llegó a Unión con contrato por 18 meses y, pese a haber disputado pocos encuentros, ya consiguió marcar dos goles. Su adaptación rápida puede ser un argumento más para que Madelón le dé una nueva oportunidad desde el inicio.

Cinco nombres para cuatro lugares

La posible presencia de dos delanteros también obligaría al técnico a realizar ajustes en la mitad de la cancha. Tras un rendimiento que no terminó de convencer ante Talleres, Madelón podría modificar la composición del mediocampo.

Palacios, Menossi, Giaccone, Cuello y Malcorra aparecen como las alternativas para ocupar cuatro posiciones. La competencia interna será importante durante la semana, mientras el entrenador busca encontrar el equilibrio necesario para enfrentar a un rival de jerarquía.

Independiente llegará a Santa Fe después de empatar frente a San Lorenzo. Si bien el Rojo mostró una mejor versión futbolística, no pudo quedarse con los tres puntos y perdió la posibilidad de acercarse a los primeros puestos de su zona. El entrenador, valoró especialmente el rendimiento de su equipo y destacó la producción realizada durante la primera mitad del encuentro. Ahora, el desafío será trasladar esa mejoría al 15 de Abril, donde Unión intentará hacerse fuerte con el respaldo de su gente.