Unión es el equipo que menos goles convirtió en el torneo, apenas ocho en 14 partidos y tanto Thiago Vecino, como Junior Marabel no pudieron anotar.

Sin hacer goles no se pueden ganar los partidos. Y por ese motivo, de los 14 encuentros que Unión jugó, apenas ganó uno. La estadística indica, que el Tate es el equipo que menos goles convirtió en el torneo . Fueron tan solo ocho, dejando en claro las enormes limitaciones y la falta de jerarquía a la hora de pisar el área rival.

De los 14 partidos que disputó el elenco rojiblanco, en la mitad de ellos no pudo convertir goles. Y en un solo partido pudo marcar dos, que fue precisamente en el único triunfo obtenido ante Estudiantes 2-1. De hecho, el goleador del Tate es Imanol Machuca quien no es un delantero de área, pero que además no convierte desde la 6° fecha frente al Pincha.