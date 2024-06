Unión está en alerta por el interés de Talleres en Joaquín Mosqueira

En Córdoba informan que el interés es concreto y ya existirían incluso contactos formales. El volante central, que se recupera para el partido ante San Lorenzo de la 5ª fecha de la Liga Profesional, es un de los eslabones de la cadena que armó Kily.

Talleres viene por Joaquín Mosqueira en Unión

Esta información rápidamente hizo ruido en Santa Fe. No solo por el equipo, con el que se vienen haciendo buenos negocios y tiene dinero, sino por el nombre al que se apunta. Tiene recién 19 años y un potencial complicado de imaginar, por lo que no sorprende que existan interesados. Le marcó un golazo a Barracas Central en el triunfo 2-0 en el 15 de Abril.

Joaquín Mosqueira 1.jpg Talleres tendría en la mira a Joaquín Mosqueira de Unión. UNO Santa Fe | José Busiemi

Por ahora no se conoce cuánto estaría pidiendo Unión, pero la idea de la T sería adquirir un porcentaje de la ficha. Está claro que no se pedirá un préstamo, ya que la dirigencia del Tate no lo aceptará por jugador cruciales. Por ahora serían sondeos preliminares para ver el escenario y luego pensar en algo formal.

De ser por Unión, el pibe no está en venta, pero en Argentina nadie es intransferible y todo se analiza. Es factible que esta sea algo que pueda traer mayores novedades en los días que viene.