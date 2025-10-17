Madelón esconde sus cartas para definir a los 11 de Unión

Leo Madelón no dio indicios del equipo titular de Unión para recibir a Defensa y Justicia. Hay dos regresos cantados. ¿Qué planea el DT?

Unión completó este viernes por la mañana una nueva jornada de entrenamientos en el complejo deportivo Casasol, con la mente puesta en el duelo del próximo martes 21 de octubre a las 19.15 ante Defensa y Justicia, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 de la Zona A de la Liga Profesional.

El plantel que conduce Leonardo Madelón trabajó bajo un clima de concentración y optimismo, aunque el entrenador todavía no dio pistas sobre la formación titular . El cuerpo técnico decidió no realizar ningún ejercicio táctico con los habituales titulares, optando por una práctica más liviana y de movimientos generales, combinando trabajos físicos, técnicos y de definición.

La buena noticia para el cuerpo técnico es que Madelón cuenta con todos los futbolistas a disposición, sin lesionados ni suspendidos, algo poco habitual en la exigente temporada que viene atravesando el Tatengue. Con el plantel completo, el DT evalúa volver a las fuentes, retomando un esquema más clásico y competitivo en cuanto a intensidad y equilibrio.

En ese contexto, Julián Palacios y Marcelo Estigarribia asoman como posibles novedades en la formación inicial. Palacios podría ingresar en lugar de Augusto Solari o Franco Fragapane, mientras que Estigarribia ocuparía el puesto de Nicolás Palavecino, buscando recuperar presencia física y profundidad ofensiva.

Qué busca Madelón para levantar a Unión

Madelón pretende un equipo con mayor peso en el mediocampo y velocidad en las transiciones, algo que Unión necesita para cortar la racha de cuatro partidos sin triunfos y volver a prenderse en la pelea por la clasificación.

La práctica más importante desde lo futbolístico será la de este sábado por la mañana, donde el entrenador comenzará a perfilar el once titular que buscará hacerse fuerte en casa ante el Halcón de Florencio Varela. Allí se espera que empiece a definir el esquema y los nombres para un partido clave en la recta final del torneo.

Unión trabaja con serenidad, sabiendo que el margen de error es mínimo y que ganar en el 15 de Abril puede marcar el rumbo del cierre de la fase regular. Madelón, fiel a su estilo, no se apura, pero ya prepara cada detalle pensando en volver a la victoria y recuperar la confianza del equipo.