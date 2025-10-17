Unión completó este viernes por la mañana una nueva jornada de entrenamientos en el complejo deportivo Casasol, con la mente puesta en el duelo del próximo martes 21 de octubre a las 19.15 ante Defensa y Justicia, en el estadio 15 de Abril, por la fecha 13 de la Zona A de la Liga Profesional.
Madelón esconde sus cartas para definir a los 11 de Unión
Leo Madelón no dio indicios del equipo titular de Unión para recibir a Defensa y Justicia. Hay dos regresos cantados. ¿Qué planea el DT?
Por Ovación
Madelón, sin indicios del equipo titular de Unión
El plantel que conduce Leonardo Madelón trabajó bajo un clima de concentración y optimismo, aunque el entrenador todavía no dio pistas sobre la formación titular. El cuerpo técnico decidió no realizar ningún ejercicio táctico con los habituales titulares, optando por una práctica más liviana y de movimientos generales, combinando trabajos físicos, técnicos y de definición.
La buena noticia para el cuerpo técnico es que Madelón cuenta con todos los futbolistas a disposición, sin lesionados ni suspendidos, algo poco habitual en la exigente temporada que viene atravesando el Tatengue. Con el plantel completo, el DT evalúa volver a las fuentes, retomando un esquema más clásico y competitivo en cuanto a intensidad y equilibrio.
En ese contexto, Julián Palacios y Marcelo Estigarribia asoman como posibles novedades en la formación inicial. Palacios podría ingresar en lugar de Augusto Solari o Franco Fragapane, mientras que Estigarribia ocuparía el puesto de Nicolás Palavecino, buscando recuperar presencia física y profundidad ofensiva.
Qué busca Madelón para levantar a Unión
Madelón pretende un equipo con mayor peso en el mediocampo y velocidad en las transiciones, algo que Unión necesita para cortar la racha de cuatro partidos sin triunfos y volver a prenderse en la pelea por la clasificación.
La práctica más importante desde lo futbolístico será la de este sábado por la mañana, donde el entrenador comenzará a perfilar el once titular que buscará hacerse fuerte en casa ante el Halcón de Florencio Varela. Allí se espera que empiece a definir el esquema y los nombres para un partido clave en la recta final del torneo.
Unión trabaja con serenidad, sabiendo que el margen de error es mínimo y que ganar en el 15 de Abril puede marcar el rumbo del cierre de la fase regular. Madelón, fiel a su estilo, no se apura, pero ya prepara cada detalle pensando en volver a la victoria y recuperar la confianza del equipo.