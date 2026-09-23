Unión y un parate que llega en el momento justo para corregir errores

Después de las caídas ante Talleres e Independiente, Unión tendrá varios días de trabajo para corregir los problemas defensivos y recuperar regularidad.

El parate aparece para Unión en un momento que puede resultar importante para Leonardo Madelón. El equipo viene de perder sus últimos dos partidos, ante Talleres en Córdoba e Independiente en el 15 de Abril, y en ambos encuentros dejó una preocupación que se repitió: los problemas defensivos.

En Córdoba, el segundo marcador central fue el juvenil Lautaro Fagioli , mientras que frente al Rojo apareció desde el inicio el uruguayo Matías Rocha . El cambio fue prácticamente el único retoque en la última línea, pero tampoco alcanzó para modificar una tendencia que Unión arrastra desde hace varias fechas.

Brahian Cuello e Ignacio Malcorra compiten cabeza a cabeza por un puesto en Unión.

Los dos goles de Talleres estuvieron acompañados por errores en las marcas, mientras que frente a Independiente volvieron a aparecer desajustes que el rival aprovechó para dar vuelta el partido. El ingreso de Joaquín Mosqueira por Emilio Giaccone buscó aportar experiencia y equilibrio, pero la ecuación tampoco se modificó.

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El dato que explica la preocupación es contundente: Unión recibió goles en sus últimos 17 partidos, una racha que muestra que el problema no se reduce a una mala tarde o a una circunstancia puntual.

Madelón tendrá tiempo para trabajar y buscar respuestas en Unión

El parate le permitirá a Madelón detener la pelota y trabajar sobre una estructura que necesita mayor solidez. Unión es uno de los equipos que más goles recibió en el campeonato y, en sus últimas presentaciones, cada error defensivo terminó teniendo un costo demasiado alto.

Pero el análisis no puede quedarse únicamente en la última línea. En ofensiva, el Tatengue también perdió parte de la contundencia que había mostrado durante buena parte del torneo. Si bien continúa siendo uno de los equipos más efectivos del campeonato, ante Talleres e Independiente no logró transformar en goles algunas de las situaciones que generó.

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Por eso, los próximos días serán una oportunidad para reordenar, recuperar confianza y encontrar mayor regularidad. Los amistosos que Unión tiene programados también serán una herramienta para que el entrenador pueda probar variantes y darle minutos a futbolistas que buscan consolidarse.

Después de dos derrotas al hilo, Madelón tendrá algo que durante la competencia muchas veces resulta difícil conseguir: tiempo para corregir. El próximo desafío será el domingo 4 de octubre, desde las 19.15, frente a Boca en La Bombonera, y el objetivo será llegar a ese partido con una versión más equilibrada de Unión.