Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

Mateo Del Blanco extendió su contrato con Unión hasta el 31 de diciembre de 2028. Qué será de su futuro y cuál es la cláusula de salida.

10 de septiembre 2025 · 11:01hs
Cuál es la cláusula de salida que tiene Del Blanco en Unión

En un fútbol argentino donde lo inmediato suele dominar todo, Unión sorprendió con un movimiento que mira al futuro: Mateo Del Blanco firmó la extensión de su contrato hasta el 31 de diciembre de 2028.

LEER MÁS: Unión le puso candado a Mateo Del Blanco hasta diciembre de 2028

No se trata solo de asegurar su continuidad, sino de marcar una postura clara sobre cómo proteger a los jóvenes talentos surgidos en la cantera, luego de varios casos paradigmáticos, debido a que se fueron dejando un menor rédito económico al esperado, y hasta incluso algunos libres, como ocurrió con Franco Calderón (y podría ocurrir con Jerónimo Dómina).

El acuerdo con Dómina, y su posible salida

El acuerdo se cerró tras semanas de negociaciones discretas, ajustes y charlas entre el club y el jugador. Este martes, la dirigencia oficializó la renovación a través de sus canales oficiales, confirmando lo que muchos venían anticipando: Del Blanco será una pieza clave del proyecto rojiblanco, por lo menos hasta fin de año.

El contrato, que no contempla cláusula de salida inmediata, según lo revelado por Radio Gol (FM 96.7), blinda al zurdo en su presente y asegura la estabilidad deportiva del equipo. Sin embargo, desde la dirigencia le prometieron que si llegara una oferta importante, se le otorgaría salida en el mercado de pases de verano.

Con expectativas por el próximo mercado de pases

En este receso, pese a que aparecieron propuestas, ninguna fue tramitada: la prioridad fue cuidar al jugador y sostener la necesidad deportiva más urgente de Unión, la permanencia en la categoría.

LEER MÁS: Unión y el efecto Dómina: una lección que obligó a cambiar la política con los juveniles

Para el club, esta renovación no es solo un acto administrativo, sino una declaración de principios. Después de experiencias anteriores donde jóvenes talentos se marcharon rápidamente, Unión decidió anticiparse al mercado y ofrecerle a Del Blanco estabilidad, protagonismo y proyección a largo plazo.

El propio jugador, en tanto, responde dentro de la cancha: su crecimiento y madurez se reflejan en su juego, consolidándose como una pieza central del equipo. Con este contrato, Unión asegura no solo su presente, sino también la base para pensar en un futuro con proyección y continuidad de su cantera.

Unión Del Blanco Calderón
