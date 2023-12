¿Unión extiende el acuerdo con KDY por la indumentaria?

Ya podría decirse que en diciembre no se realizará, pasándose para 2024, acumulándose también la del último ejercicio. En pocas palabras, dos Asambleas pendientes. Pero también otro tipo de aspectos generales y estructurales. En torno a lo deportivo, no hay confirmación entorno a si KDY continuará siendo la marca encargada de la indumentaria.

En enero pasado, el club confirmó que se llegó a un acuerdo por un año, con la posibilidad de extenderlo por uno más. Está pronto a terminar, por lo que se espera una novedad, aunque habría charlas avanzadas –o ya concretadas– para que se mantenga este camino.

camisetas unión.jpg Se espera una definición en torno a la continuidad de KDY en Unión. Prensa Unión.

No solo por la conformidad de las prendas sino en materia económica, siendo la mejor opción en su momento. Hubo otras presentaciones, pero que no convencieron o, en su defecto, no alcanzaban la magnitud de KDY.

Que sea de confección nacional se volvió una herramienta importante, ya que otras firmas tuvieron condicionantes para importar y, lógicamente, para proveer. Así apareció KDY para vestir a Unión y, como viene la mano, tendría todo para continuar.