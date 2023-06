Un jugador determinante en Unión, en alerta amarillas contra Lanús

Si bien es cierto que el sistema 5-2-3 actual no es de su predilección, no se ata a un dibujo y acciona en base a lo que cree más conveniente. Después de no dar en la tecla al comienzo con los tradicionales 4-3-3- y 4-2-3-1, tuvo respuestas con un esquema diferente y por eso no lo toca.

Tampoco los nombres, pese a que está la variante en el arco con el ingreso de Sebastián Moyano. Lo más notorio es la solidez, porque en esta racha de cuatro sin perder (tres victorias y un empate), solo le hicieron un gol –Newell's en la fecha pasada–, a la vez que le agregó efectividad arriba.

La línea de fondo encontró regularidad con mayoría de pibes formados en las inferiores. En este sentido, uno que debe cuidarse es Franco Calderón, que tiene cuatro amarillas. Un bastión en el fondo, que está en capilla pensando en que luego estará el compromiso Independiente en el Libertadores de América.

Franco Calderón.jpg Franco Calderón debe cuidarse ante Lanús, porque tiene cuatro amarillas en Unión.

Vio la tarjeta en la 4ª fecha contra Colón; en la 16ª ante Central Córdoba; en la 17ª frente a Huracán; y finalmente en la 18ª recibiendo a Gimnasia.

Por el puesto y su forma de jugar, claramente es un riesgo, pero Unión no tiene tanto como para andar guardando y por eso, dependerá del destino. Por lo pronto, llega al choque contra el Granate en capilla.