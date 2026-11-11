Unión hizo su jugada y ahora la decisión está en manos de Cristian Tarragona

Unión empezó a mover sus fichas de cara a la próxima temporada y tiene una prioridad por encima del resto: conseguir la continuidad de Cristian Tarragona

Con la participación en el Torneo Clausura ya finalizada, en Unión comenzó el tiempo de las decisiones. La dirigencia debe empezar a resolver distintas situaciones de jugadores que terminan contrato a fin de año, pero hay un nombre que concentra buena parte de la atención: Cristian Tarragona .

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Es considerado una pieza fundamental y perderlo representaría un golpe importante para la planificación deportiva. El escenario no es sencillo, porque también es lógico que el atacante analice diferentes posibilidades y se tome su tiempo. Unión sabe que difícilmente pueda competir con una propuesta del exterior, aunque entiende que tiene herramientas para plantarse ante otros clubes del fútbol argentino y hacer un esfuerzo por conservarlo.

Unión ya le hizo la propuesta de renovación a Tarragona. UNO Santa Fe | José Busiemi

Tarragona tiene ahora la pelota en Unión

En realidad, las conversaciones ya habían comenzado algunas semanas atrás. Hubo contactos y, con el correr de los días, la negociación avanzó hasta llegar a la oferta de continuidad. De esta manera, el Tate cumplió con el primer paso que estaba a su alcance y ahora aguarda una respuesta.

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La decisión será evaluada por Tarra junto a su entorno y asesores, por lo que no necesariamente habrá una definición inmediata. El delantero pretende observar cómo se mueve el mercado, conocer las alternativas que aparecen y poner todo en la balanza antes de elegir, más allá de tener el mejor año de su carrera con 35 años en el club de sus amores.

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Por lo pronto, Unión ya dejó clara su postura: quiere que Tarragona siga siendo una de sus principales cartas ofensivas. La propuesta está hecha y la intención dirigencial también. Ahora resta conocer si el goleador elige quedarse en Santa Fe o si finalmente se inclina por alguno de los caminos que tiene por delante. El Tate hizo su movimiento. La próxima jugada le corresponde al goleador.

Los números de Tarragona en Unión

54 PARTIDOS JUGADOS

24 Goles de (cuatro dobletes)

4 Asistencias

CAPITÁN Y REFERENTE

- Llegó con 34 años y solo se perdió un partido (ante Talleres por expulsión).