En Unión comenzaron a darse movimientos respecto a algunos temas a resolver mientras todavía se sigue gestionando el arribo del nuevo técnico. Sobre todo respecto a los contratos que terminan el 30 de junio. Hay algunos nombres que seguro no seguirán y otros que la dirigencia quiere retener, pero para eso es crucial la postura del flamante entrenador. Hasta que no esté, no se sabrá qué pasará con ciertas cosas. Por las dudas, en los últimos días se habría avanzado en la posibilidad de retener a Nicolás Mazzola.

• LEER MÁS: La tajante postura de Unión sobre Juan Manuel Azconzábal

La partida casi segura de Walter Bou, que debe volver a Boca –dueño de su pase–, y los rumores que vienen de México sobre el supuesto interés que tendría Puebla por Franco Troyansky, generan preocupación pensando en el armado del próximo plantel. El ataque podría quedar despoblado, amén de las vueltas de Nicolás Andereggen y Matías Gallegos, y por eso se quiere aprovechar este tiempo durante la cuarentena para, por lo menos, ver un posible acuerdo con el atacante, que finaliza su vínculo a fin de mes.

Nicolás Mazzola.jpg Nicolás Mazzola espera que Unión defina el nuevo técnico para saber los pasos a seguir. Prensa Unión

En cada una de las entrevistas, Nicolás Mazzola, que se quedó a hacer el aislamiento en Santa Fe, reconoció una y otra vez que está cómodo en la ciudad y el club, queriendo quedarse en Unión, pero lamentablemente sabe que no dependía de él. Incluso pidió por una "respuesta inmediata" para ver qué hacer con su futuro: si armar todo para quedarse o bien empezar con la mudanza a otro lado.

• LEER MÁS: Corvalán: "Estoy de acuerdo con Tapia de priorizar la salud"

Nicolás Mazzola, de 30 años (28 de enero de 1990), lleva 27 partidos y cinco goles en Unión. Es considerado por los hinchas el jugador "de los goles importantes". Más que nada por el que le marcó a Independiente del Valle en el debut de la Copa Sudamericana 2019 y en la victoria del pasado clásico disputado en el 15 de Abril.

Nicolás Mazzola (1-0) Unión SF vs Colón SF | Fecha 9 - Superliga Argentina 2019/2020

El propio delantero deslizó incluso que estaba dispuesto a bajar sus pretensiones atendiendo a la crisis que deparó la pandemia del coronavirus. Lógicamente lo que se busca es el sustento y la seguridad laboral, porque la quita de los descensos es muy probable que baje la cantidad de transferencias. Por si fuera poco, el pase está en su poder para hacer más accesible la tratativa.

• LEER MÁS: Madelón, ¿se arrepintió de haberse marchado de Unión?

No es algo inalcanzable para Unión, pero por más que el deseo de la dirigencia sea retenerlo y que el jugador pretenda seguir, el que tendrá la palabra final la tendrá el nuevo técnico. ¿Seguirá un tiempo más?